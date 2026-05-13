L’arrivée des Googlebooks signe-t-elle la fin des Chromebooks ?

Adieu les Chromebooks ? Avec l'annonce des nouveaux PC portables de Google, la question est légitime. La firme de Mountain View à déjà une idée de ce qu'elle compte faire de ses “vieilles” machines.

Googlebook
Un Googlebook

L'Android Show de Google fut l'occasion de découvrir plusieurs nouveautés consacrées sans surprise à l’intelligence artificielle. Parmi elles, de nouveaux ordinateurs portables centrés sur Gemini Intelligence : les Googlebooks. À ne pas confondre avec l'application de lecture Google Books. Faisant la part belle à toutes les fonctionnalités IA développées par la firme de Mountain View (et celles à venir), ces machines n'ont pas vocation à faire tourner les derniers jeux triple A. Elles se destinent plutôt à certains créatifs ou des étudiants.

Mais ce positionnement est précisément celui des Chromebooks, les PC portables sous ChromeOS apparus en 2011. Celles et ceux qui en possèdent un se posent donc une question légitime : que va-t-il advenir de leur appareil ? S'il date de 2021 ou plus, il est censé avoir droit entre 7 et 10 ans de mises à jour. Le hic, c'est que l'entreprise s'est bien gardée de citer le nom du système d'exploitation des Googlebooks. Tout porte à croire qu'il s'agit du fameux AluminiumOS dont en entend parler depuis longtemps.

Les Googlebooks empiètent sur les Chromebooks, mais…

Au début de l'année 2026, Google affirmait que les Chromebooks ne seraient pas abandonnés malgré l'arrivée d'un nouveau système. Aujourd'hui, la marque précise sa pensée : elle prévoit de “proposer progressivement des options de migration [vers AluminiumOS] pour de nombreux appareils, mais […] tous les Chromebooks ne seraient pas concernés“. La nuance est importante puisque certains modèles de Chromebooks seront donc laissés sur la touche.

Vu la formulation employée, on doute que ces derniers continueront quand même de recevoir des mises à jour de ChromeOS jusqu'à la date limite prévue. Cela voudrait dire que Google les développerait en parallèle d'AluminiumOS, et ce pour des machines que la firme sait déjà condamnées. Il faudra attendre une communication officielle afin d'avoir le fin mot de cette histoire. Pour le  moment, les rares déclarations au sujet de l'avenir des Chromebooks nous laissent plus dans le flou qu'autre chose.

Source : Android Central


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