Ahsoka : pas de panique, la saison 2 va bien arriver… mais pas cette année

Après une première saison diffusée en 2023, les fans de la série Ahsoka attendent avec impatience la diffusion de la saison 2. Pendant un temps, on a cru que Disney diffuserait celle-ci en 2026. Ce ne sera finalement pas le cas, bien qu'il ne faudra pas attendre beaucoup plus longtemps.

La saison 2 d'Ahsoka sait se faire attendre. En 2023, la série avait rencontré un franc succès auprès des fans de Star Wars, ravis de retrouver leur Jedi favorite, bien loin d'être aussi populaire que les autres grands noms de l'univers de Georges Lucas. On pouvait alors s'attendre à une deuxième saison, confirmée quelques mois plus tard. Seulement voilà, Disney annonce très rapidement que le projet ne fait pas partie de ses priorités à ce moment-là.

À partir de là, ce ne fut plus qu'une histoire de patience. Disney ne fournit aucune nouvelle pendant de longs mois jusqu'à ce qu'en 2025, on découvre que le tournage de la saison 2 a débuté — livrant au passage quelques indices fort intéressants sur ce qui nous attend. On pouvait alors légitimement penser que la diffusion était prévue pour 2026. Mauvaise nouvelle : ce ne sera finalement pas le cas. Rosario Dawson, interprète d'Ahsoka à l'écran, a confirmé l'information lors du Disney Upfront.

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Il va falloir attendre encore un peu pour la saison 2 d'Ashoka

La bonne nouvelle, c'est que l'attente ne sera plus très longue. Rosario Dawson a en effet annoncé que la saison 2 d'Ahsoka sera diffusée début 2027, sans plus de précision. On peut donc espérer une mise en ligne sur Disney+ pour le mois de janvier ou de février. D'ici là, reste à imaginer ce que les scénaristes nous ont concocté. « Cette saison, les affrontements sont plus intenses et les enjeux plus importants », a glissé Rosario Dawson.

Pour rappel, la première saison a eu droit à une conclusion très ouverte. L'amiral Thrawn est retourné dans la galaxie avec Ezra Bridger, qui s'est empressé d'avertir la Nouvelle République de l'arrivée de ce dernier. Ahsoka, quant à elle, est restée dans la galaxie de Peridea, où elle devra affronter Baylan Skoll, bien occupé à manipuler la Force d'une sombre manière à la fin de la dernière saison.