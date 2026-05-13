SpaceX lance sa 13e mission secrète pour construire un réseau de surveillance classifié

Le gouvernement américain continue d'étoffer son arsenal de surveillance spatiale avec SpaceX. Une nouvelle Falcon 9 vient de décoller de Californie avec une cargaison que personne ne peut décrire. Ce que l'on sait, c'est que ce type de mission se multiplie à un rythme soutenu.

Les activités de surveillance spatiale des États-Unis n'ont jamais été aussi intenses. Depuis plusieurs années, le gouvernement américain investit massivement dans de nouvelles constellations de satellites dédiées au renseignement. SpaceX avait déjà été identifié comme le constructeur secret d'un vaste réseau de satellites pour les services de renseignement américains. La base de Vandenberg, en Californie, est devenue le point de départ de ces missions discrètes.

Ce programme repose sur une collaboration entre SpaceX et Northrop Grumman. Ces satellites collectent des signaux et des images pour l'armée américaine. Cette flotte de satellites espions avait déjà suscité des inquiétudes sur ses conséquences pour la vie privée des citoyens. Les lancements se succèdent depuis lors à cadence régulière.

SpaceX effectue depuis Vandenberg le 13e lancement du programme de surveillance classifié du NRO

La mission NROL-172 constitue le 13e lancement dédié à ce réseau. Selon le communiqué du National Reconnaissance Office (NRO), ce programme vise à multiplier les satellites en orbite. L'objectif est de renforcer la résilience et les capacités de renseignement américaines. L'agence n'a communiqué aucune information sur les satellites embarqués, leurs orbites ou leur mission exacte. La Falcon 9 a décollé le 11 mai 2026 depuis la Californie. Son premier étage est revenu sur Terre huit minutes et demie après le décollage. Il s'est posé sur le drone « Of Course I Still Love You ». C'était le deuxième vol pour ce booster.

Cette cadence de lancement traduit la montée en puissance du programme. Le premier lancement de la série, NROL-146, avait eu lieu en mai 2024. NROL-105, le plus récent précédent, remontait à janvier 2026. NROL-172 représente désormais le 55e lancement Falcon 9 de l'année pour SpaceX. Sur les 54 précédents en 2026, 44 étaient consacrés à la constellation Starlink. La firme cumule les rôles de prestataire commercial et de partenaire stratégique pour la défense américaine. L'ampleur réelle de ce réseau de surveillance reste difficile à évaluer depuis l'extérieur.