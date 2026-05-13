SpaceX lance sa 13e mission secrète pour construire un réseau de surveillance classifié

Le gouvernement américain continue d'étoffer son arsenal de surveillance spatiale avec SpaceX. Une nouvelle Falcon 9 vient de décoller de Californie avec une cargaison que personne ne peut décrire. Ce que l'on sait, c'est que ce type de mission se multiplie à un rythme soutenu.

space x satellites espions
Source : AP

Les activités de surveillance spatiale des États-Unis n'ont jamais été aussi intenses. Depuis plusieurs années, le gouvernement américain investit massivement dans de nouvelles constellations de satellites dédiées au renseignement. SpaceX avait déjà été identifié comme le constructeur secret d'un vaste réseau de satellites pour les services de renseignement américains. La base de Vandenberg, en Californie, est devenue le point de départ de ces missions discrètes.

Ce programme repose sur une collaboration entre SpaceX et Northrop Grumman. Ces satellites collectent des signaux et des images pour l'armée américaine. Cette flotte de satellites espions avait déjà suscité des inquiétudes sur ses conséquences pour la vie privée des citoyens. Les lancements se succèdent depuis lors à cadence régulière.

SpaceX effectue depuis Vandenberg le 13e lancement du programme de surveillance classifié du NRO

La mission NROL-172 constitue le 13e lancement dédié à ce réseau. Selon le communiqué du National Reconnaissance Office (NRO), ce programme vise à multiplier les satellites en orbite. L'objectif est de renforcer la résilience et les capacités de renseignement américaines. L'agence n'a communiqué aucune information sur les satellites embarqués, leurs orbites ou leur mission exacte. La Falcon 9 a décollé le 11 mai 2026 depuis la Californie. Son premier étage est revenu sur Terre huit minutes et demie après le décollage. Il s'est posé sur le drone « Of Course I Still Love You ». C'était le deuxième vol pour ce booster.

Cette cadence de lancement traduit la montée en puissance du programme. Le premier lancement de la série, NROL-146, avait eu lieu en mai 2024. NROL-105, le plus récent précédent, remontait à janvier 2026. NROL-172 représente désormais le 55e lancement Falcon 9 de l'année pour SpaceX. Sur les 54 précédents en 2026, 44 étaient consacrés à la constellation Starlink. La firme cumule les rôles de prestataire commercial et de partenaire stratégique pour la défense américaine. L'ampleur réelle de ce réseau de surveillance reste difficile à évaluer depuis l'extérieur.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Home : Gemini gagne en efficacité et devient même votre mixologue personnel

Google a récemment élargi l’accès anticipé à Gemini au sein de Google Home, mais la firme ne s’en contente pas : elle continue de l’améliorer. La dernière mise à jour…

Instagram : vous pouvez voir les centres d’intérêts de vos enfants sur le réseau social

Meta renforce le contrôle parental sur ses différents plateformes, dont Instagram. Un nouvel outil permet de voir les centres d’intérêts des comptes liés afin de mieux comprendre ce qu’ils sont…

Tesla voit son trône vaciller face à BYD, les chiffres sont sans appel

Le marché mondial des voitures électriques vient de changer de visage. BYD a largement dépassé Tesla en 2025, avec des ventes en hausse spectaculaire. Derrière ces chiffres se cachent des…

TikTok se transforme en agence de voyage avec cette nouvelle fonctionnalité qui permet de réserver vols et hôtels depuis une vidéo

TikTok avait déjà fait du mal au porte-monnaie de ses utilisateurs avec la fonction Shopping. Voilà que le réseau social revient à la charge avec TikTok Go, une option permettant…

Android : vous allez peut-être enfin arrêter de perdre des heures à scroller grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Google vient de dévoiler Pause Point, une nouvelle fonctionnalité sur Android qui veut lutter contre le doomscrolling de manière créative. Plutôt que d’imposert des limitations à l’utilisateur, celle-ci prend le…

Sony présente le Xperia 1 VIII et c’est un vent de folie « à la japonaise »

Sony n’en a pas fini avec la téléphonie. La firme japonaise dévoile le Xperia 1 VIII pour remplacer le Xperia 1 VII sorti il y a un an. Outre une…

L’arrivée des Googlebooks signe-t-elle la fin des Chromebooks ?

Adieu les Chromebooks ? Avec l’annonce des nouveaux PC portables de Google, la question est légitime. La firme de Mountain View à déjà une idée de ce qu’elle compte faire…

PC

Compatibilité Quick Share et AirDrop : votre smartphone Android ne pourra peut-être pas en profiter, voici pourquoi

Les choses se précisent concernant la compatibilité entre Quick Share et AirDrop, qui arrive progressivement sur nos smartphones Android. À la question des appareils qui y auront droit, un début…

Ahsoka : pas de panique, la saison 2 va bien arriver… mais pas cette année

Après une première saison diffusée en 2023, les fans de la série Ahsoka attendent avec impatience la diffusion de la saison 2. Pendant un temps, on a cru que Disney…

On se trompe peut-être sur Uranus et Neptune depuis des décennies, voici pourquoi

Uranus et Neptune sont depuis toujours classées comme géantes de glace. Une nouvelle étude vient contredire des décennies de certitudes. Leur composition interne serait bien différente de ce que les…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.