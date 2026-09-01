Tesla rappelle 3 millions de voitures à cause des poignées de porte

Les poignées de porte des Tesla et d’autres voitures électriques posent problème à la Chine, qui ordonne le rappel de 4.3 millions de véhicules. L’Europe pourrait-elle être concernée à terme ?

Ce qui était au départ un choix de design élégant devient un vrai bourbier pour Tesla, mais pas que. Les poignées de porte encastrées ou affleurantes à la carrosserie ne sont plus les bienvenues en Chine. D’une manière générale, les poignées de porte électriques sont sous le viseur de plusieurs pays depuis quelques années. Dans l’Empire du Milieu, un accident mortel en 2025 est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Neuf constructeurs automobiles lancent alors une gigantesque campagne de rappel de leur véhicules. Au total, 4,3 millions sont concernés, parmi lesquels 2,98 millions de Tesla, le fabricant le plus touché. Les Model 3, Model S et Model X importés en Chine doivent partir, de même que toutes les Model 3 et Model Y en provenance de la Gigafactory située à Shanghai. C’est le plus grand rappel de l’histoire de Tesla à ce jour.

Tesla et d’autres constructeurs rappellent des millions de véhicules en Chine, et l’Europe ?

Lors d’un accident survenu en octobre 2025, une Xiaomi SU7 prend feu. Le système d’ouverture des portes se bloque à cause des flammes et le conducteur, seul à bord du véhicule, ne parvient pas à sortir. Il périt dans les flammes. La Chine prend alors une décision radicale : interdire les poignées de porte affleurantes sur l’ensemble du territoire, avec application dès 2027. Impossible de remplacer les poignées dans un délai aussi court, alors les entreprises concernées se rabattent en attendant sur des mises à jour logicielles.

Lire aussi – Tesla doit rappeler 1,85 million de voitures qui peuvent devenir dangereuses en roulant, voici les modèles concernés

Exemple de nouveautés : l’ouverture automatique des fenêtres en cas d’accident, ou des indications plus claires sur l’utilisation de l’ouverture manuelle d’urgence. Suivant les modèles, il peut s’avérer difficile à trouver dans des situations où la panique gagnent les occupants de l’habitacle. De son côté, l’Europe surveille ce dossier avec intérêt, mais à ce jour, aucun rappel similaire n’est prévu pour les véhicules du Vieux continent. Les États-Unis, eux, se réservent le droit de procéder comme la Chine.

Source : Reuters


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ce Tesla Model Y n’a presque jamais vu de borne rapide, sa batterie a pourtant beaucoup souffert

Trois années ont suffi à ce Model Y fabriqué en 2023 pour franchir 180 000 kilomètres. Son précédent conducteur rechargeait quasiment toujours l’auto depuis une simple prise domestique. Cette pratique…

One UI 9 : ça y est, le Samsung Galaxy S25 a enfin droit à sa première bêta

Après des mois de test sur le Galaxy S26, son grand frère va enfin recevoir la première bêta de One UI 9. Le déploiement a débuté en Corée du Sud…

Apple : ces 3 MacBooks rejoignent la liste des produits obsolètes

Apple met à jour sa liste des produits obsolètes en y ajoutant 3 MacBooks sortis à la fin des années 2010. L’occasion de rappeler ce que ça change concrètement pour…

Pixel 11 : ce geste bien pratique est surtout bien trop sensible sur les derniers smartphones de Google

Nouveau jour, nouveau bug pour la toute récente gamme Pixel 11. Il concerne cette fois-ci un geste bien pratique. Le problème, ce n’est pas qu’il ne fonctionne plus ; au contraire :…

Google : les aperçus IA deviennent encore plus envahissants et empêchent de voir les vrais résultats de recherche

Google veut vraiment que vous utilisiez ses aperçus IA et n’hésite pas pour cela à littéralement envahir votre écran. Depuis quelques jours, il semble que le géant du web ait…

Gemini peut modifier les paramètres de votre Pixel à votre place, il suffit de lui demander

On pensait la fonctionnalité IA exclusive aux Pixel 11 de Google, mais d’autres modèles sont concernés visiblement. La firme de Mountain View envisage même de l’étendre à d’autres marques de…

DJI Neo 2 : le mini drone 4K passe à petit prix, mais ça ne va pas durer

Vous cherchez un drone facile à utiliser, capable de réaliser des vidéos professionnelles pour un prix très attractif ? Le DJI Neo 2 est actuellement en promotion sur AliExpress. Vous…

Pixel 11 : Google refuse de rembourser les utilisateurs qui échangent leur Pixel 10 à l’achat, que se passe-t-il ?

Certains utilisateurs ont eu la très mauvaise surprise de voir que leur tentative d’amortir le coût du Pixel 11 en échangeant leur Pixel 10 à l’achat n’a pas fonctionné. Google…

Tesla lance jeudi sa voiture sans volant, mais la vraie question reste sans réponse

Ce jeudi au Texas, Tesla lancera officiellement son Cybercab, un robotaxi biplace privé de volant comme de pédales. Seule une poignée d’invités sélectionnés par tirage au sort pourra assister à…

-42% sur le Honor Magic 8 Lite : bonne performance et une grosse batterie pour moins de 250 €

Pour moins de 250 € au lieu de 400 € à son lancement, le Honor Magic 8 Lite dispose de plusieurs atouts, dont une grosse batterie de 7 500 mAh….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.