Les poignées de porte des Tesla et d’autres voitures électriques posent problème à la Chine, qui ordonne le rappel de 4.3 millions de véhicules. L’Europe pourrait-elle être concernée à terme ?

Ce qui était au départ un choix de design élégant devient un vrai bourbier pour Tesla, mais pas que. Les poignées de porte encastrées ou affleurantes à la carrosserie ne sont plus les bienvenues en Chine. D’une manière générale, les poignées de porte électriques sont sous le viseur de plusieurs pays depuis quelques années. Dans l’Empire du Milieu, un accident mortel en 2025 est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Neuf constructeurs automobiles lancent alors une gigantesque campagne de rappel de leur véhicules. Au total, 4,3 millions sont concernés, parmi lesquels 2,98 millions de Tesla, le fabricant le plus touché. Les Model 3, Model S et Model X importés en Chine doivent partir, de même que toutes les Model 3 et Model Y en provenance de la Gigafactory située à Shanghai. C’est le plus grand rappel de l’histoire de Tesla à ce jour.

Tesla et d’autres constructeurs rappellent des millions de véhicules en Chine, et l’Europe ?

Lors d’un accident survenu en octobre 2025, une Xiaomi SU7 prend feu. Le système d’ouverture des portes se bloque à cause des flammes et le conducteur, seul à bord du véhicule, ne parvient pas à sortir. Il périt dans les flammes. La Chine prend alors une décision radicale : interdire les poignées de porte affleurantes sur l’ensemble du territoire, avec application dès 2027. Impossible de remplacer les poignées dans un délai aussi court, alors les entreprises concernées se rabattent en attendant sur des mises à jour logicielles.

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Exemple de nouveautés : l’ouverture automatique des fenêtres en cas d’accident, ou des indications plus claires sur l’utilisation de l’ouverture manuelle d’urgence. Suivant les modèles, il peut s’avérer difficile à trouver dans des situations où la panique gagnent les occupants de l’habitacle. De son côté, l’Europe surveille ce dossier avec intérêt, mais à ce jour, aucun rappel similaire n’est prévu pour les véhicules du Vieux continent. Les États-Unis, eux, se réservent le droit de procéder comme la Chine.

Source : Reuters