L’émulateur officiel de la Xbox et Xbox 360 pourrait arriver dans quelques mois, parfait pour refaire les classiques

Alors que Microsoft est encore en plein milieu de sa tournée promotionnelle pour sa prochaine Xbox, il se murmure qu'un émulateur officiel serait sur le point de débarquer dans Windows 11. Celui-ci serait capable de faire tourner les jeux de la première Xbox et de la Xbox 360.

Décidément, il n'y a pas un jour sans que Xbox fasse parler d'elle ces derniers temps. Il faut dire que l'annonce du Project Helix, la prochaine entrée dans l'histoire de la console, a fait des émules avec sa promesse de faire tourner également les jeux PC — ce qui pourrait d'ailleurs faire grimper significativement son prix par rapport à la génération actuelle. Mais apparemment, Microsoft avait plus d'une annonce dans son sac.

En ce moment se déroule la GDC, la grande conférence annuelle des développeurs de jeu vidéo. Une occasion parfaite pour Microsoft de laisser entrevoir ce qu'elle prépare pour l'avenir. Car la firme n'a pas que sa prochaine console dans les cartons : elle a également ce fameux émulateur dont on entend parler depuis plusieurs mois maintenant. Justement, Jason Ronald, concepteur de la prochaine Xbox, a décidé d'en dévoiler un peu plus à son sujet.

“As part of our 25th anniversary later this year, [the game preservation team] will release some iconic games from the past that are now going to be able to be played in entirely new ways,” says Jason Ronald 👀 [image or embed] — Tom Warren (@tomwarren.co.uk) 11 mars 2026 à 18:45

L'émulateur officiel Xbox devrait arriver cette année

« Dans le cadre de notre 25e anniversaire qui aura lieu plus tard cette année, [l'équipe chargée de la préservation des jeux] va sortir quelques jeux emblématiques du passé qui pourront désormais être joués d'une manière totalement nouvelle. », a-t-il annoncé au journaliste Tom Warren. Sans parler d'émulateur à proprement parler, Jason Ronald indique bel et bien que d'anciens classiques de la Xbox seront de nouveau jouables sur les machines récentes.

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En parallèle, le forum ResetEra, où circulent régulièrement des rumeurs sur l'industrie et qui est notamment à l'origine de celle de l'émulateur Xbox, a lui aussi été très actif. En réaction à la déclaration de Jason Ronald, le leaker NateTheHate a fait savoir que « cela fait plus d'un an que c‘est leur objectif. […] L'équipe de rétrocompatibilité de Microsoft souhaite rendre votre bibliothèque numérique Xbox et Xbox 360 originale jouable sur PC. » Tous les indices semblent pointer vers la même direction.