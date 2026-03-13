L’émulateur officiel de la Xbox et Xbox 360 pourrait arriver dans quelques mois, parfait pour refaire les classiques

Alors que Microsoft est encore en plein milieu de sa tournée promotionnelle pour sa prochaine Xbox, il se murmure qu'un émulateur officiel serait sur le point de débarquer dans Windows 11. Celui-ci serait capable de faire tourner les jeux de la première Xbox et de la Xbox 360.

fermeture store Xbox 360
Crédits : Adobe Stock

Décidément, il n'y a pas un jour sans que Xbox fasse parler d'elle ces derniers temps. Il faut dire que l'annonce du Project Helix, la prochaine entrée dans l'histoire de la console, a fait des émules avec sa promesse de faire tourner également les jeux PC — ce qui pourrait d'ailleurs faire grimper significativement son prix par rapport à la génération actuelle. Mais apparemment, Microsoft avait plus d'une annonce dans son sac.

En ce moment se déroule la  GDC, la grande conférence annuelle des développeurs de jeu vidéo. Une occasion parfaite pour Microsoft de laisser entrevoir ce qu'elle prépare pour l'avenir. Car la firme n'a pas que sa prochaine console dans les cartons : elle a également ce fameux émulateur dont on entend parler depuis plusieurs mois maintenant. Justement, Jason Ronald, concepteur de la prochaine Xbox, a décidé d'en dévoiler un peu plus à son sujet.

“As part of our 25th anniversary later this year, [the game preservation team] will release some iconic games from the past that are now going to be able to be played in entirely new ways,” says Jason Ronald 👀

[image or embed]

— Tom Warren (@tomwarren.co.uk) 11 mars 2026 à 18:45

L'émulateur officiel Xbox devrait arriver cette année

« Dans le cadre de notre 25e anniversaire qui aura lieu plus tard cette année, [l'équipe chargée de la préservation des jeux] va sortir quelques jeux emblématiques du passé qui pourront désormais être joués d'une manière totalement nouvelle. », a-t-il annoncé au journaliste Tom Warren. Sans parler d'émulateur à proprement parler, Jason Ronald indique bel et bien que d'anciens classiques de la Xbox seront de nouveau jouables sur les machines récentes.

Sur le même sujet — Windows 11 : vous pourrez bientôt transformer votre PC en Xbox avec cette nouvelle interface qui arrive très vite

En parallèle, le forum ResetEra, où circulent régulièrement des rumeurs sur l'industrie et qui est notamment à l'origine de celle de l'émulateur Xbox, a lui aussi été très actif. En réaction à la déclaration de Jason Ronald, le leaker NateTheHate a fait savoir que « cela fait plus d'un an que c‘est leur objectif. […] L'équipe de rétrocompatibilité de Microsoft souhaite rendre votre bibliothèque numérique Xbox et Xbox 360 originale jouable sur PC. » Tous les indices semblent pointer vers la même direction.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Gemini : à quoi sert ce nouveau bouton ? (Indice : il va vous faire gagner du temps)

Google ne se contente pas d’intégrer Gemini dans la plupart de ses services et applications. Le géant de la tech continue d’améliorer son assistant IA. La dernière nouveauté en date…

L’iPhone Fold se précise : prix, RAM et stockage apparaissent dans une fuite

Apple préparerait son premier smartphone pliable. Une nouvelle fuite révèle la RAM, les options de stockage et le prix attendus de l’iPhone Fold. L’appareil pourrait devenir l’un des iPhone les…

Google Home : vos appareils connectés sont supprimés au hasard et sans raison ? On sait peut-être pourquoi

Et c’est reparti : Google Home connaît un énième bug. Des utilisateurs se plaignent de voir certains de leurs appareils connectés être supprimés de leur domicile, alors qu’ils n’ont évidemment rien…

Voici la date de sortie et les prix des Galaxy A37 et A57 en France

Combien coûtent et quand sortent les prochains smartphones de milieu de gamme de Samsung ? Nous avons la réponse. Malheureusement, on constate une forte hausse de tarifs.  Après avoir renouvelé…

Le meilleur émulateur de jeux GameCube et Wii se paye un gros boost de performances

L’émulateur Dolphin, l’un des plus populaires pour jouer à des titres GameCube et Wii, reçoit une nouvelle mise à jour. Celle-ci apporte un gain de performances dans plusieurs scénarios. Le…

Microsoft lâche un indice sur la date de sortie de la Xbox Helix

En annonçant la fenêtre de disponibilité des dev kits pour la Xbox Helix, Microsoft nous donne du grain à moudre pour tenter de deviner quand sortira la console. Pour marquer…

Comment regarder YouTube sans publicité ? La solution ultime

YouTube multiplie les formats publicitaires, au point de dégrader parfois l’expérience de visionnage. Il existe toutefois une méthode simple pour accéder à la plateforme sans annonces, en jouant sur la…

Google Pixel 10 et JBL Flip 7 : avec 349 € de réduction, le pack est à prix mini !

C’est maintenant au tour de la Fnac et de Darty de proposer une offre à prix cassé sur le pack contenant le Google Pixel 10 et la JBL Flip 7….

HyperOS : cette astuce toute simple va enfin éliminer ces pubs agaçantes sur votre smartphone Xiaomi, Redmi ou Poco

Rien de tel que de la publicité envahissante pour vous gâcher l’expérience – qui sans cela serait excellente – sur votre smartphone. Les produits de Xiaomi, qui tournent sous HyperOS,…

Spotify prépare SongDNA, une fonction qui révèle les liens cachés entre les chansons

Découvrir de nouvelles musiques reste l’un des grands atouts des plateformes de streaming. Mais comprendre les liens entre les chansons reste souvent difficile. Spotify prépare justement un outil inédit pour…