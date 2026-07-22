Jusqu’à 600 € de remise sur les Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra avec les Buds 4 Pro offerts : Samsung démarre fort

Les Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra profitent d’une offre de lancement qui permet d’économiser jusqu’à 600 €. Les Galaxy Buds 4 Pro sont également offerts au panier, avec plusieurs autres cadeaux en bonus.

Voir l'offre Galaxy Z Fold 8 chez Samsung

Voir l'offre Galaxy Z Fold 8 Ultra chez Samsung

Contrairement à ses habitudes, Samsung a présenté deux Fold assez différents cette année. Le Galaxy Z Fold 8 inaugure un format plus court et plus large, alors que le Fold 8 Ultra reprend la forme traditionnelle de la gamme, tout en proposant une fiche technique plus ambitieuse. Le premier est proposé à partir de 1 999 €, contre 2 199 € pour la version Ultra, mais Samsung se montre plutôt généreux avec ses offres de précommande.

200 € de réduction avec le code LIVE , valable jusqu’au 25 juillet 2026 inclus.

, valable jusqu’au 25 juillet 2026 inclus. Une paire de Galaxy Buds 4 Pro offerte avec ce même code.

avec ce même code. 200 € de remise supplémentaire en choisissant PayPal comme moyen de paiement.

comme moyen de paiement. Le Galaxy Z Fold 8 256 Go revient ainsi à 1 599 € au lieu de 1 999 € .

. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 Go descend à 1 799 € au lieu de 2 199 € .

. 100 € de remise supplémentaire sur les versions 512 Go , soit 500 € de réduction au total avec le code LIVE et PayPal.

, soit 500 € de réduction au total avec le code LIVE et PayPal. 200 € de remise supplémentaire sur les versions 1 To , soit 600 € de réduction cumulée.

, soit 600 € de réduction cumulée. Une offre de reprise qui permet d’économiser davantage.

10 % de remise sur certaines Galaxy Watch et certains Galaxy Buds

30 % sur une sélection d'accessoires

Google AI Pro offert pendant 6 mois .

. Les trois premiers mois de Samsung Care+ offerts , avec la possibilité de résilier l’abonnement sans frais à tout moment.

, avec la possibilité de résilier l’abonnement sans frais à tout moment. Une coque transparente offerte en cas de souscription à Samsung Care+.

Acheter le Galaxy Z Fold 8 sur Samsung Shop

Acheter leGalaxy Z Fold 8 Ultra sur Samsung Shop

Les remises sur le stockage et le paiement PayPal resteront disponibles jusqu’au 6 août, dans la limite des stocks. Notez également qu’un bonus de reprise de 200 € est proposé en activant la reprise et en choisissant le paiement en plusieurs fois avec Floa. Cette offre remplace toutefois la remise de 200 € accordée avec PayPal : les deux avantages ne sont pas cumulables.

Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra : Samsung introduit un nouveau format

Le Galaxy Z Fold 8 est la surprise de cette année, puisqu’elle se démarque de ce que propose Samsung habituellement, tout en étant la version la plus abordable. Son écran extérieur de 5,5 pouces adopte un format 10:16, tandis que l’écran intérieur de 7,6 pouces passe au 4:3. Une fois déplié, le smartphone mesure seulement 4,5 mm d’épaisseur et son poids reste contenu à 201 grammes.

Samsung n’a pas pour autant rogné sur les performances. Le Fold 8 embarque un Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy, épaulé par 12 Go de RAM sur les versions 256 et 512 Go. Le modèle de 1 To dispose de 16 Go de mémoire vive. Sa batterie de 4 800 mAh promet jusqu’à 26 heures de lecture vidéo. Pour les photos, Samsung mise sur deux capteurs arrière de 50 MP : un grand-angle et un ultra grand-angle.

Le Fold 8 Ultra reste le choix le plus complet. Son écran en mode smartphone a une diagonale de 6,5 pouces et il laisse place à une dalle de 8 pouces lorsque l’appareil est ouvert. Ce dernier est même légèrement plus fin avec ses 4,1 mm, malgré un poids de 215 g. La batterie est d’une capacité de 5 000 mAh.

La partie photo se compose de trois capteurs : un module principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x.

Les deux modèles sont différents, mais partagent plusieurs caractéristiques. Si vous voulez le meilleur, c'est vers la version Ultra qu'il faut vous tourner. Celle standard offre toutefois un ticket d'entrée plus abordable.