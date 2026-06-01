Siri rattrape enfin ce retard qu’on lui reproche depuis des années

Siri traîne une réputation d'assistant à la traîne depuis des années. La marque à la pomme prépare pourtant un changement capable de tout faire basculer. Une évolution discrète, mais qui pèsera lourd au quotidien.

Les assistants vocaux occupent une place croissante dans le quotidien numérique. Les utilisateurs réclament depuis longtemps un compagnon vraiment intelligent. Sur iPhone, Apple multiplie les efforts pour rendre le sien enfin convaincant. Une refonte complète de l'assistant se prépare avec la prochaine version d'iOS. Cette évolution promet une interface repensée et des capacités largement renforcées.

Cette transformation passera par une application Siri à part entière. Apple prévoit de regrouper son assistant dans une appli dédiée sur iPhone, iPad et Mac. L'outil ressemblerait aux chatbots déjà installés sur nos téléphones. On y retrouverait une liste de conversations, avec la possibilité d'envoyer du texte, de l'audio ou des fichiers. La firme de Cupertino testerait d'ailleurs ce format en interne depuis plusieurs mois. Cette logique rappelle les applications comme Gemini ou ChatGPT, devenues des références. L'objectif serait d'offrir la même fluidité, après des années de fonctions éparpillées.

Siri synchronisera les conversations entre l'iPhone, l'iPad et le Mac via iCloud

Le cœur de la nouveauté tient en un mot, la continuité. Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, la nouvelle application Siri synchronisera les échanges via iCloud. Une conversation entamée sur l'iPhone attendra donc l'utilisateur sur son iPad ou son Mac. Ce confort change tout pour qui jongle entre plusieurs écrans toute la journée. Rien à copier, rien à transférer manuellement. Ce choix technique présente aussi un avantage de taille. Les données restent dans l'écosystème Apple, sans transiter par un service tiers. L'application deviendrait le point d'entrée unique vers l'assistant, sur chaque écran du quotidien.

Cette avancée n'a pourtant rien d'inédit en 2026. ChatGPT, Gemini ou Claude proposent cette continuité entre appareils depuis longtemps. Apple se contente donc de rejoindre la norme du marché. La marque sort de deux années de promesses non tenues autour de son assistant, jusqu'à un règlement de class-action. Les utilisateurs restent donc prudents face à ces annonces. Les reports successifs ont nourri une bonne dose de scepticisme. Sa refonte s'appuiera cette fois sur l'intelligence artificielle de Google pour viser un niveau enfin crédible. De quoi transformer un assistant longtemps moqué en outil que l'on prend plaisir à ouvrir.