Apple annonce sa prochaine keynote, voici les nouveautés attendues

On connaît la date de la prochaine keynote Apple, et on a une petite idée de ce qui y sera annoncé. Nouveau MacBook d'entrée de gamme, iPhone 17e, deux modèles d'iPad, l'événement devrait être chargé en nouveautés.

Apple a envoyé des invitations à la presse pour participer à sa prochaine keynote. L'événement se tiendra le mercredi 4 mars 2026 à 14 heures (heure de Paris), en plein MWC de Barcelone. Il ne s'agit pas d'une conférence vidéo comme on en a l'habitude à la rentrée de septembre et on ne sait pas exactement sous quelle forme seront présentées les annonces. Mais le fabricant invite les journalistes en présentiel en simultané à Londres, à New York et à Shanghai, laissant penser qu'une prise en main des nouveaux produits sera possible.

Le slogan de cet événement est des plus terre-à-terre : “You’re invited” en anglais et “On vous donne rendez-vous” en français. Pas de quoi nous donner un quelconque indice sur ce qui nous attend, comme cela peut parfois être le cas. Mais nous n'en avons pas besoin puisque de récentes fuites nous donnent un aperçu assez précis de ce que prépare Apple dans quelques semaines.

Un MacBook propulsé par une puce d'iPhone

La star de la keynote sera sans doute un nouveau MacBook d'entrée de gamme. Il pourrait coûter moins de 1 000 dollars US hors taxe et serait équipé d'une puce d'iPhone plutôt que d'une puce M. La taille de l'écran serait légèrement inférieure à 13 pouces, mais l'appareil serait constitué d'aluminium, et non de plastique. Des coloris originaux et flashy devraient être proposés. Des versions modernisées du MacBook Air, du MacBook Pro et du Mac pourraient aussi rejoindre la fête.

Ensuite, ce n'est pas une surprise, nous aurons l'iPhone 17e, successeur de l'iPhone 16e. La sortie de ce nouvel iPhone d'entrée de gamme est d'autant plus importante qu'il faudra attendre une année complète avant de voir débarquer l'iPhone 18, qui ne sera pas rendu disponible en fin d'année.

Côté tablettes, deux modèles pourraient être annoncés : un iPad d'entrée de gamme remis au goût du jour et un iPad Air M4. La nouvelle Siri pourrait faire une apparition, mais Apple pourrait attendre la WWDC pour la présenter, si elle n'est finalement pas prête avant iOS 27.