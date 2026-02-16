Apple annonce sa prochaine keynote, voici les nouveautés attendues

On connaît la date de la prochaine keynote Apple, et on a une petite idée de ce qui y sera annoncé. Nouveau MacBook d'entrée de gamme, iPhone 17e, deux modèles d'iPad, l'événement devrait être chargé en nouveautés.

apple macbook air
Crédits : Phonandroid

Apple a envoyé des invitations à la presse pour participer à sa prochaine keynote. L'événement se tiendra le mercredi 4 mars 2026 à 14 heures (heure de Paris), en plein MWC de Barcelone. Il ne s'agit pas d'une conférence vidéo comme on en a l'habitude à la rentrée de septembre et on ne sait pas exactement sous quelle forme seront présentées les annonces. Mais le fabricant invite les journalistes en présentiel en simultané à Londres, à New York et à Shanghai, laissant penser qu'une prise en main des nouveaux produits sera possible.

Le slogan de cet événement est des plus terre-à-terre : “You’re invited” en anglais et “On vous donne rendez-vous” en français. Pas de quoi nous donner un quelconque indice sur ce qui nous attend, comme cela peut parfois être le cas. Mais nous n'en avons pas besoin puisque de récentes fuites nous donnent un aperçu assez précis de ce que prépare Apple dans quelques semaines.

Un MacBook propulsé par une puce d'iPhone

La star de la keynote sera sans doute un nouveau MacBook d'entrée de gamme. Il pourrait coûter moins de 1 000 dollars US hors taxe et serait équipé d'une puce d'iPhone plutôt que d'une puce M. La taille de l'écran serait légèrement inférieure à 13 pouces, mais l'appareil serait constitué d'aluminium, et non de plastique. Des coloris originaux et flashy devraient être proposés. Des versions modernisées du MacBook Air, du MacBook Pro et du Mac pourraient aussi rejoindre la fête.

Ensuite, ce n'est pas une surprise, nous aurons l'iPhone 17e, successeur de l'iPhone 16e. La sortie de ce nouvel iPhone d'entrée de gamme est d'autant plus importante qu'il faudra attendre une année complète avant de voir débarquer l'iPhone 18, qui ne sera pas rendu disponible en fin d'année.

Côté tablettes, deux modèles pourraient être annoncés : un iPad d'entrée de gamme remis au goût du jour et un iPad Air M4. La nouvelle Siri pourrait faire une apparition, mais Apple pourrait attendre la WWDC pour la présenter, si elle n'est finalement pas prête avant iOS 27.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Phonandroid : le site se refait une beauté et accueille une nouvelle rubrique !

Et voilà, nous y sommes : la nouvelle version de Phonandroid est en ligne ! Après plus de quinze années d’existence, il était grand temps que le site s’offre un…

Fuites de DNS : la menace que la plupart des internautes ignorent

Même en utilisant un VPN, certaines de vos données personnelles peuvent être exposées en ligne. Cette vulnérabilité peut provenir d’une fuite de DNS, une menace bien réelle, mais que la…

Les départs massifs de Discord mettent à genoux cette plateforme concurrente

Discord traverse une nouvelle zone de turbulences. L’annonce d’une vérification d’âge mondiale pousse de nombreux utilisateurs à quitter la plateforme. Leur arrivée massive sur une alternative provoque déjà des ralentissements…

iPhone 17e : voici pourquoi vous ne devriez pas croire aveuglément toutes les rumeurs

L’officialisation de l’iPhone 17e approche à grands pas et les rumeurs à son sujet se multiplient. Mais la dernière en date, alors qu’elle prétend révéler ses performances, pourrait bien être…

On connait le prix en euros et la date de lancement des Xiaomi 17 et 17 Ultra

La sortie des Xiaomi 17 et 17 Ultra se précise, voici les dernières informations qui nous parviennent à propos de la disponibilité des deux smartphones haut de gamme. Comme chaque…

Plus besoin de brancher votre voiture électrique, le parking de cette résidence le fait à votre place

Dans une résidence californienne, le stationnement devient entièrement automatisé. Les conducteurs déposent leur voiture électrique à l’entrée et le système s’occupe du reste. Un bras robotique se charge même de…

Bon plan Logitech MX Keys S : le meilleur clavier sans fil bureautique passe à prix cassé !

Il n’y a rien de pire au quotidien que d’utiliser un mauvais clavier. C’est à la fois désagréable et ça fait perdre beaucoup de productivité sur du long terme. Alors…

X (Twitter) est en panne, impossible de se connecter à l’application ou au site web

Une panne touche actuellement X (Twitter), qui est devenu inutilisable dans le monde entier et sur tous les supports.   Vous n’arrivez plus à vous connecter à X (anciennement Twitter) ?…

Samsung Galaxy Buds 4 Pro : une nouvelle fuite révèle finalement l’abandon d’une fonctionnalité très attendue

Les futurs écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, ont déjà révélé presque tous leurs secrets au fil des différentes fuites. Cependant, la dernière…

PS6 : on dirait qu’il va falloir se montrer encore plus pessimiste que prévu concernant la date de sortie

Un récent rapport de Bloomberg vient corroborer les récentes rumeurs quant au report du lancement de 2026. Celui-ci va même plus loin en prophétisant une sortie qui n’aura pas lieu…