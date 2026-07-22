Le Galaxy Z Flip 8 profite déjà d’une réduction de 300 € chez Samsung : les Buds 4 Pro offerts en prime

Samsung n’a pas attendu longtemps pour baisser le prix du Galaxy Z Flip 8. Grâce à son offre de lancement, plusieurs avantages sont cumulables sur le nouveau smartphone pliable. La version avec 512 Go de stockage bénéficie ainsi d'une réduction immédiate de 300 €, avec une paire de Galaxy Buds 4 Pro offerte.

Découvrir l'offre

Le Galaxy Z Flip 8 vient tout juste d’être officialisé, mais Samsung accompagne ce lancement d’une offre intéressante. Elle porte surtout sur la version 512 Go qui perd 300 € sur son prix grâce au cumul de plusieurs réductions.

Pendant la période de précommande, le constructeur propose une première remise de 100 € sur cette version. Le smartphone est ainsi affiché à 1 399 € au lieu de 1 499 €, mais deux autres réductions permettent de descendre le prix beaucoup plus bas.

D’abord, le code promo LIVE enlève encore 100 € du prix et ajoute automatiquement les Galaxy Buds 4 Pro au panier. Et comme si cela ne suffisait pas, il suffit de choisir PayPal comme moyen de paiement pour profiter d’une remise supplémentaire de 100 €. Au bout du compte, le Galaxy Z Flip 8 512 Go revient à 1 199 € au lieu de 1 499 €, avec les nouveaux écouteurs haut de gamme de Samsung offerts.

Le code LIVE est valable jusqu’au 25 juillet 2026 à 23h59. Les autres avantages resteront disponibles jusqu’au 6 août, dans la limite des stocks.

Récapitulatif :

100 € de remise immédiate sur le Galaxy Z Flip 8 512 Go, qui passe de 1 499 € à 1 399 €.

sur le Galaxy Z Flip 8 512 Go, qui passe de 1 499 € à 1 399 €. 100 € de réduction supplémentaire avec le code LIVE , valable jusqu’au 25 juillet 2026 à 23h59.

, valable jusqu’au 25 juillet 2026 à 23h59. Une paire de Galaxy Buds 4 Pro offerte avec ce même code.

avec ce même code. 100 € de remise additionnelle en choisissant PayPal comme moyen de paiement.

comme moyen de paiement. Un prix final de 1 199 € au lieu de 1 499 € pour la version 512 Go.

pour la version 512 Go. Une option de reprise qui fait baisser davantage le prix

Six mois d’abonnement à Google AI Pro offerts .

. 30 % de remise sur une sélection d’accessoires.

sur une sélection d’accessoires. Une coque transparente et trois mois de Samsung Care+ offerts en cas de souscription à l’assurance.

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Notez qu’un bonus de reprise de 100 € est également proposé par Samsung si vous activez cette option et payez en plusieurs fois par Floa. Choisir cette méthode de paiement vous fera toutefois perdre l’avantage du paiement par PayPal qui est aussi de 100 €.

Un smartphone pliable plus fin et plus facile à garder sur soi

Le Galaxy Z Flip 8 reprend le format à clapet caractéristique de la gamme, mais Samsung a tout de même réussi à affiner la formule. Une fois ouvert, il ne mesure que 6,1 mm d’épaisseur, contre 6,5 mm pour le Flip 7. Son poids quant à lui descend à 180 g, soit 8 g de moins que son prédécesseur.

L’écran AMOLED principal du Galaxy Z Flip 8 a une diagonale de 6,9 pouces, soit la même taille que le Galaxy S26 Ultra. Pour autant, le format pliable lui permet d’être rangé dans une petite poche. Ce gabarit laisse également assez de place pour regarder des vidéos, jouer ou afficher deux applications.

On retrouve également un écran externe de 4,1 pouces qui sert à consulter les notifications, utiliser des widgets ou encore accéder à certaines fonctions de Galaxy AI sans ouvrir le téléphone.

Le smartphone embarque une puce Exynos 2600 accompagnée de 12 Go de RAM. Il devrait donc y avoir largement assez de puissance pour les applications, les jeux et les fonctions d’intelligence artificielle intégrées à One UI 9. La batterie reste à 4 300 mAh et Samsung annonce jusqu’à 31 heures de lecture vidéo.

Pour les photos, le Galaxy Z Flip 8 s’appuie sur un capteur principal de 50 MP qui peut être utilisé lorsque le téléphone est fermé. L’utilisateur profite ainsi d’une meilleure qualité pour les selfies, avec la possibilité de vérifier directement le cadrage sur l’écran externe. Le mode Flex permet toujours de poser le smartphone à moitié ouvert sur une table afin de prendre une photo ou filmer sans le tenir en main.