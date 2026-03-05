Google change les règles du Play Store après son bras de fer avec Epic Games

Google s’apprête à faire changer le processus d’installation d’applications sur Android. Le Play Store pourrait bientôt perdre son statut de passage obligé. Derrière ce changement se cache le long bras de fer entre la firme et Epic Games.

Galaxy S25 Ultra et Galaxy Z Fold 7

Depuis ses débuts, Android se distingue par une approche plus ouverte que celle d’iOS. Les utilisateurs peuvent installer des applications depuis le Play Store, mais aussi depuis d’autres sources. Cette pratique, appelée sideloading, permet notamment d’utiliser des magasins d’applications alternatifs ou d’installer un fichier APK téléchargé sur Internet.

Cette liberté s’accompagne toutefois de risques. Google a donc progressivement renforcé les contrôles de sécurité autour des applications Android. Comme nous l’expliquions récemment, l’entreprise a mis en place de nouvelles vérifications pour les développeurs et ajouté plusieurs avertissements lors de l’installation d’applications hors Play Store. La société a également reconnu que ce processus deviendrait plus complexe afin de mieux protéger les utilisateurs contre les logiciels malveillants.

Google crée un programme de magasins d’applications enregistrés pour simplifier le sideloading

Google annonce désormais un changement important dans la distribution des applications Android. Dans un billet publié sur le blog officiel Android Developers, l’entreprise explique vouloir proposer davantage de choix aux développeurs et aux utilisateurs. Cette évolution intervient après plusieurs années de conflit judiciaire avec Epic Games, l’éditeur du jeu Fortnite.

Le groupe prépare notamment un programme baptisé Registered App Stores. Les magasins d’applications tiers pourront s’enregistrer officiellement auprès de Google s’ils respectent certains critères de qualité et de sécurité. Une fois validés, ces magasins bénéficieront d’un processus d’installation simplifié sur Android. Les boutiques qui ne participent pas au programme pourront toujours être installées, mais la procédure restera la même qu’aujourd’hui.

Google prévoit aussi de modifier les commissions appliquées sur le Play Store. Les frais de service pour les achats intégrés pourraient descendre à 20 %, tandis que les abonnements seraient facturés 10 %. Les développeurs qui utilisent le système de paiement Google Play devront payer 5 % supplémentaires dans certaines régions. Le déploiement doit commencer d’ici le 30 juin 2026 dans l’Espace économique européen, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L’Australie suivra avant le 30 septembre 2026, puis la Corée du Sud et le Japon avant le 31 décembre 2026. Le reste du monde devrait être concerné d’ici le 30 septembre 2027.


