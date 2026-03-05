Les derniers MacBook ne sont pas vendus avec chargeur, il va falloir l’acheter séparément

En Europe et au Royaume-Uni, les utilisateurs devront acheter leur chargeur de MacBook séparément des derniers modèles présentés par Apple. Une conséquence directe des récentes directives européennes.

Semaine chargée pour Apple, qui a dévoilé coup sur coup trois nouveaux MacBook. Les festivités ont commencé ce mardi avec la présentation des nouveaux MacBook Air et Pro, qui, entre autres nouveautés, embarquent la compatibilité avec le WiFi 7. Pour contrebalancer une forte augmentation des prix (à partir de 1 199 euros pour le MacBook Air et 2 499 euros pour le MacBook Pro), Apple a surenchéri avec un tout nouveau modèle, le MacBook Neo.

Celui-ci se veut beaucoup plus abordable (à partir de 699 euros), avec, forcément, une fiche technique beaucoup moins impressionnante que ses comparses. La puce M15 est ainsi remplacée par l'A18 Pro des iPhone 16, tandis que le WiFi 7 est remplacé par le WiFi 6E. Tous ces modèles n'ont donc pas grand-chose en commun, si ce n'est peut-être un détail : tous se sont vu retirer leur chargeur de la boîte.

Pas de chargeur dans la boîte des nouveaux MacBook

En effet, en Europe tout du moins, il faudra acheter son chargeur séparément des nouveaux MacBook si tant est que l'on n'en possède pas déjà un. À noter que le vieux continent, exception faite du Royaume-Uni, est le seul à subir ce traitement. Ce qui n'est, bien entendu, pas dû au hasard. Pour rappel, l'Europe a d'ores et déjà imposé l'usage de l'USB-C pour tous les appareils électroniques, visant ainsi tout particulièrement Apple.

La Commission prévoit également d'imposer les chargeurs USB-C à tous les constructeurs dès 2028. Qui plus est, à compter du 18 avril prochain, les fabricants de PC auront le choix de vendre séparément ou non leur chargeur, afin de réduire le gaspillage électronique. Comme elle l'a fait pour son iPhone 15, Apple ne fait donc que prendre de l'avance sur ce planning pour se conformer aux nouvelles réglementations en vigueur. Si vous possédez déjà un chargeur USB-C, ce dernier sera donc compatible avec les nouveaux MacBook.