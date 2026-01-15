Une faille critique a été découverte dans l'assistant IA Copilot de Microsoft. Elle fait froid dans le dos de part la facilité avec laquelle elle permet de dérober des informations sensibles sans que vous vous en rendiez compte.

Parler un assistant IA est devenu si naturel qu'il est facile de se laisser aller à lui partager des informations sensibles. Après tout, les chatbot sont sécurisés non ? En théorie oui, mais c'est sans compter sur les cybercriminels et leur acharnement à trouver la moindre petite faille par laquelle s'engouffrer. Celle découverte dans Copilot, l'IA de Microsoft, est particulièrement vicieuse. Rendue publique par Varonis Threat Labs et appelée “Reprompt“, elle est d'autant plus effrayante qu'elle passe facilement inaperçue.

En résumé, l'attaque permet de passer outre les protections internes de Copilot avec un minimum d'interaction de la part de la victime. Celle-ci recevra un mail ou un message contenant un lien vers Copilot. Précision importante : ce lien est tout à fait légitime, il ne renvoie pas à une copie de l'interface du chatbot, mais bien au vrai programme. En revanche, il contient des instructions cachées qui vont donner un ordre précis à Copilot.

Voler vos données privées en un clic à travers Copilot, c'est possible

Les instructions ainsi déclenchées n'apparaissent pas à l'écran bien sûr, et continuent à opérer même si vous fermez Copilot. Elles se déroulent en plusieurs étapes, mais il suffit de retenir qu'au final, Copilot va chercher des informations personnelles vous concernant et les envoyer aux pirates. Si vous avez demandé conseil à l'IA pour des placements financiers, poser des questions sur votre état de santé, voire partagé des données qui peuvent aider les hackers à deviner vos mots de passe, dommage pour vous.

La relative facilité avec laquelle il est possible de déclencher cette attaque peut faire craindre le pire. La bonne nouvelle, c'est que Microsoft a immédiatement corrigé la faille exploitée, en précisant qu'elle concernait uniquement les utilisateurs personnels. On ne sait pas à ce stade si elle a déjà été utilisée cependant.

Source : Varonis Threat Labs