Vous en avez marre de Copilot ? Trop tard, l’IA débarque sur votre TV et vous ne pouvez pas la supprimer

Microsoft compte bien vous pousser à utiliser son IA maison — qui à vous imposer des applications dont vous ne voulez pas. C'est en effet ce qui est en train d'arriver à certains utilisateurs, qui ont vu apparaître l'application Copilot sur leur smart TV. Bien entendu, impossible de la supprimer.

Que vous le vouliez ou non, vous ne pourrez pas échapper à l'intelligence artificielle générative. Déjà parce que tous les grands noms de la tech ne se privent pas pour rappeler à tort et à travers l'existence de leur propre solution IA, mais aussi parce que ces derniers prennent un malin plaisir à l'intégrer partout où ils le peuvent. Il serait donc un brin malhonnête d'accuser Microsoft d'en faire de même, alors que la firme ne fait que suivre la tendance. En revanche, on peut lui reprocher d'y aller de manière un peu plus agressive que la moyenne.

Microsoft n'a jamais été très subtil en ce qui concerne la mise en avant de ses produits. Mais depuis l'arrivée de Copilot, l'entreprise a franchi un certain cap. L'IA est imposée partout, tout le temps, et même les derniers recoins des stores d'applications ne sont pas épargnés par une petite publicité. Et s'il est déjà bien difficile d'échapper à l'outil sur Windows 11, il est apparemment désormais impossible de le faire sur sa smart TV.

Vous reprendrez bien un peu de Copilot sur votre TV

C'est en effet ce que sont en train de découvrir plusieurs utilisateurs de smart TV LG, qui n'ont pas tarder à venir partager leur frustration sur Reddit. Plusieurs d'entre eux ont vu apparaître du jour au lendemain une application Copilot sur leur appareil, sans qu'il n'ait besoin de la técharger par eux-mêmes. Problème : il est parfaitement impossible de la supprimer.

“Je commence à vraiment détester Copilot”, enrage un internaute. “Quand quelque chose est imposé avec autant d'insistance, cela commence à devenir agaçant.” Difficile de lui donner tort. C'est une chose de faire la promotion d'un service, c'en est une autre de l'imposer à ceux qui n'ont rien demandé. On ne sait pas s'il s'agit d'un partenariat entre LG et Microsoft, ou si Copilot s'apprête à s'installer par défaut sur des modèles d'autres constructeurs.

