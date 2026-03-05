Nintendo Switch 2 : vite, la console avec le jeu Mario Kart World inclus est à son prix le plus bas !

La Nintendo Switch 2 est la dernière grosse console sortie. Il est donc assez rare pour le moment de tomber sur de belles promotions sur cette console. Mais à l’occasion du Choice Day, AliExpress vous offre une remise de plus de 100 euros sur le pack console + Mario Kart World.

Nintendo Switch 2

Sortie il y a moins d’un an, la Nintendo Switch 2 est rarement proposée à prix cassé sur les différents sites de revente. Et c’est bien dommage car l’une des critiques sur cette console est son prix élevé. Heureusement, vous pouvez trouver en ce moment sur AliExpress une très belle promotion qui vous permet d’avoir la console + le jeu le plus apprécié de la Switch 2 à un prix très attractif. On vous explique tout.

Jusqu’au 7 mars, AliExpress organise un évènement promotionnel d’ampleur : le Choice Day. Pendant cette période, le célèbre site chinois propose de nombreuses réductions de prix cumulables avec une série de codes promo :

  • 2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02
  • 4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04
  • 7 € de remise dès 49 € d'achat: SSPHA07
  • 9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA09
  • 13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA13
  • 20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA20
  • 25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA25
  • 40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA40
  • 55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

Vous attendiez un bon plan pour vous offrir la dernière console de Nintendo ? Vous êtes au bon endroit ! Sur le site officiel de Nintendo, la Switch 2 est en vente à 469,99 euros et le pack avec le jeu Mario Kart World est à 509,99 euros. Sur le site AliExpress, vous trouverez le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World affiché à 445,39 euros. Et si vous ajoutez le code promo SSPHA40, le prix chute à 405,39 euros seulement, soit une remise de plus de 100 euros au total ! En plus, la livraison est rapide et gratuite.

Quelles sont les nouveautés de la Nintendo Switch 2 ?

Sortie en juin 2025, la Switch 2 est arrivée avec son lot de nouveautés marquantes. Commençons par son design. Le plus visible est bien évidemment l’écran qui est nettement plus grand puisqu’on passe de 6,2 pouces sur la première Switch à 8 pouces pour la nouvelle console. Le système de fixation des Joy-Con a aussi été complètement repensé. Au lieu des glissières de la Switch 1, on trouve ici une fixation magnétique beaucoup plus intuitive et agréable à utiliser au quotidien.

Bien évidemment, qui dit nouvelle console dit plus de puissance. La Switch 2 embarque donc une toute nouvelle puce NVIDIA personnalisée, basée sur l’architecture Ampere. On profite donc d’un bond en performances qui permet d’avoir des jeux plus beaux et plus fluides. La qualité d’image a ainsi été améliorée du point de vue de la définition supportée. En mode portable, l’affichage se fait en Full HD (1080p) alors qu’on devait se contenter du 720p précédemment. Et en mode dock TV, vous profitez d’un affichage en 4K 60fps.

Cette seconde génération profite aussi de l’intégration de la technologie du ray tracing pour des effets lumineux et des rendus aquatiques nettement plus réalistes. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nintendo Switch 2.


