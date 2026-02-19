Un problème de programmation permet à l’IA Copilot de lire des emails protégés

L’intelligence artificielle s’impose dans les outils professionnels. Mais son intégration rapide n’est pas sans risques. Un bug chez Microsoft vient de le rappeler brutalement.

Windows 11 Microsoft IA Copilot

Copilot occupe désormais une place centrale dans l’écosystème Microsoft. L’assistant est intégré à Windows 11 et aux outils Microsoft 365 utilisés par des millions d’entreprises. L’éditeur mise largement sur l’IA pour transformer les usages au travail, en automatisant la rédaction, l’analyse et la synthèse de documents. Pourtant, cette adoption accélérée suscite aussi des réserves. Certains utilisateurs cherchent encore à limiter sa présence, ils estiment que son intégration est trop poussée dans le système.

Les inquiétudes ne concernent pas seulement son utilité ou ses performances. En janvier, une faille critique baptisée « Reprompt » montrait qu’il était possible de détourner Copilot via un simple lien légitime. Des instructions invisibles pouvaient alors forcer l’IA à extraire des données sensibles à l’insu de l’utilisateur. Dans un environnement professionnel, où transitent contrats, données financières et informations internes, ce type de vulnérabilité représente un risque important. Un nouvel incident technique vient aujourd’hui renforcer ces préoccupations.

Un bug envoie des emails confidentiels de Microsoft 365 vers Copilot pour les résumer

D’après Neowin, un avis publié sur le portail d’administration Microsoft indique que Copilot a pu accéder à des emails protégés afin d’en générer automatiquement des résumés. Les messages concernés se trouvaient principalement dans les dossiers « Éléments envoyés » et « Brouillons ». Certaines de ces communications étaient pourtant couvertes par des politiques de prévention des pertes de données et par des étiquettes de confidentialité. Ces dispositifs sont conçus pour empêcher l’accès ou le traitement non autorisé de contenus sensibles au sein des entreprises.

Microsoft précise qu’il s’agit d’un comportement involontaire lié à un bug de programmation. Le problème a été identifié par des utilisateurs le 21 janvier 2026 et référencé sous l’identifiant CW1226324. L’entreprise a commencé à déployer un correctif de manière progressive à partir du 10 février, sans qu’il soit encore disponible pour tous les environnements concernés. La firme indique poursuivre ses tests afin de vérifier l’efficacité des mesures correctives. Cet incident rappelle que l’intégration d’outils d’IA dans des environnements professionnels sensibles nécessite des contrôles rigoureux, notamment lorsque des données confidentielles sont en jeu.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Bon plan Xiaomi TV Box S (3e Gen) : profitez de l’expérience Google TV à prix mini

Vous recherchez un dongle HDMI pas cher pour profiter de l’expérience Google TV ? Le Xiaomi TV Box S de 3e génération voit son prix chuter de 32%. Elle est…

AirPods Pro 3 : le prix des excellents écouteurs continue de chuter !

Alors qu’ils sont toujours en vente à 249 € sur le site officiel, les AirPods Pro 3 sont actuellement à prix réduit sur Amazon. Le géant du e-commerce les propose à…

Cette déclaration de Tesla fait très mal à son discours sur les Robotaxis

Tesla promet depuis des années des Robotaxis capables de rouler sans conducteur. L’entreprise met en avant des avancées rapides vers une autonomie totale. Une récente déclaration officielle apporte pourtant une…

Test Razer Kishi V3 Pro : tous les arguments de la Kishi Ultra, même le prix

Quasiment deux ans après la Kishi V2 Pro, Razer a lancé la V3 Pro de sa manette pour smartphone. Un modèle « Pro » qui n’a plus rien à voir avec la…

Google Maps a trouvé la parade pour lutter contre les faux avis, mais ça risque de ne pas vous plaire

Google Maps veut forcer les utilisateurs à se connecter à un compte pour débloquer toutes les fonctionnalités du service. Un coup dur pour ceux qui souhaitent consulter la plateforme sans…

Ces emails révèlent qu’Amazon envisage une surveillance de masse via ses caméras Ring

Les caméras Ring sont censées protéger les habitations et les colis. Mais une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA pourrait aller beaucoup plus loin. Des emails internes révèlent qu’Amazon envisage un…

Le Galaxy S26 est trop cher ? Samsung lance bientôt ses Galaxy A57 et A37

Samsung ne se prépare pas qu’au lancement de ses Galaxy S26. Des modèles moins chers, les Galaxy A57 et A37, devraient être commercialisés peu de temps après la sortie de…

Windows 11 : la dernière mise à jour Preview est arrivée, voici un aperçu des nombreuses nouveautés à venir

Que vous soyez membre du programme Windows Insider ou non, il est toujours intéressant de se pencher sur les mises à jour du canal Release Preview puisque cela offre un…

Pour éviter une augmentation des prix de la PS5, Sony compte faire payer les joueurs qui en ont déjà une

Lors de son dernier bilan financier, Sony a fait part de ses plans en ce qui concerne la crise actuelle de la RAM. Plutôt que de faire grimper les prix…

Bon plan iPhone 16 Pro : le smartphone haut de gamme atteint son prix le plus bas, vite !

Un iPhone 16 Pro à seulement 700 € ? C’est ce que propose actuellement Certideal, la plateforme française spécialiste du reconditionné. Vous attendez une excellente offre pour vous offrir le…