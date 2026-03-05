Xiaomi prépare une offensive mondiale avec ses nouvelles puces maison

Xiaomi accélère ses ambitions dans les semi-conducteurs. Le constructeur veut désormais développer ses propres puces pour ses appareils. Cette stratégie le rapproche des modèles adoptés par Apple et Google.

Les fabricants de smartphones cherchent de plus en plus à maîtriser les composants essentiels de leurs appareils. Le processeur joue un rôle central dans les performances, l’autonomie et les fonctions liées à l’intelligence artificielle. Plusieurs marques veulent donc réduire leur dépendance à des fournisseurs comme Qualcomm ou MediaTek. Apple conçoit ses propres puces M depuis longtemps, et Google suit la même voie avec les processeurs Tensor utilisés dans les Pixel.

Cette stratégie gagne aujourd’hui de nouveaux acteurs. Comme nous l’expliquions l’an dernoer, Xiaomi avait franchi une première étape en présentant sa puce maison XRING 01. Cette annonce marque un tournant pour la marque chinoise, qui utilisait jusqu’ici principalement des processeurs Snapdragon. Dans le même temps, Samsung a également confirmé vouloir renforcer l’usage de ses puces Exynos dans les smartphones Galaxy. Dans l’industrie mobile, le contrôle des composants devient un enjeu stratégique majeur.

Xiaomi veut lancer une nouvelle puce XRING chaque année et l’utiliser dans le monde entier

Xiaomi souhaite désormais accélérer le développement de ses processeurs internes. Lors du Mobile World Congress 2026, l’entreprise a expliqué vouloir proposer une nouvelle version de sa puce XRING chaque année. Selon CNBC, cette stratégie s’inspire directement du rythme adopté par Google avec les processeurs Tensor des smartphones Pixel. L’objectif est d’améliorer progressivement les performances et les capacités liées à l’intelligence artificielle.

La première génération, la XRING 01, a été lancée l’an dernier dans le Xiaomi 15S Pro et la Xiaomi Pad 7 Ultra. Cette puce est fabriquée par TSMC avec une gravure en 3 nanomètres, une technologie parmi les plus avancées du marché. Jusqu’ici, ces appareils sont restés limités au marché chinois.

Xiaomi envisage toutefois d’étendre l’utilisation de ses processeurs maison à l’international dans les prochaines années. Cette décision pourrait réduire sa dépendance à Qualcomm et renforcer son contrôle sur ses futurs appareils. La marque prévoit aussi d’exporter son assistant vocal Xiao AI et d’accélérer le développement de son écosystème, notamment autour de ses voitures électriques et de ses services connectés.