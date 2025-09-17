Un assistant IA optimisé pour Word, Excel, PowerPoint et Outlook : Copilot Chat débarque dans les applications Microsoft 365

Microsoft étend le déploiement de l'assistant IA, Copilot Chat, au sein de ses applications Microsoft 365. Voici à quoi vous devez vous attendre.

Les applications Microsoft 365 accueillent Copilot Chat, un assistant IA spécialement conçu pour Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote. “Que vous rédigiez un document, analysiez une feuille de calcul ou consultiez vos e-mails, Copilot est là pour répondre à vos questions, créer du contenu, susciter des idées et automatiser vos tâches”, annonce l'entreprise.

Copilot Chat peut être invoqué dans un volet latéral dans le fichier sur lequel vous êtes en train de travailler. Vous pouvez lui poser des questions relatives à ce fichier, ses réponses seront adaptées aux informations qu'il contient. Et si vous avez besoin de référencer un autre fichier, vous n'avez pas besoin de le téléverser dans l'assistant. Il suffit de taper « / » et de rechercher directement le fichier en question. Copilot vous aide à le trouver en suggérant automatiquement les fichiers les plus pertinents, comme ceux que vous avez récemment utilisés.

Copilot Chat s'invite dans Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook

Microsoft fait savoir qu'il est aussi possible d'importer plusieurs images directement dans le chat. L'éditeur a aussi revu l'interface pour laisser plus d'espace au champ de saisie, apportant plus de confort pour les invites longues. Les utilisateurs obtiennent en outre un accès rapide à quelques fonctions avancées, comme la génération d'images ou les agents. Bien entendu, le tout est propulsé par la dernière génération de modèle de langage d'OpenAI, GPT-5.

La firme explique que la nouvelle version de Copilot Chat a été améliorée. L'assistant IA génère des réponses 30 % plus longues, avec une structure plus claire, des visuels plus riches et plus de citations.

Copilot Chat est disponible pour la majorité des comptes bénéficiant d'une licence Microsoft 365 ou Office 365. Mais une licence Microsoft 365 Copilot est nécessaire pour accéder à la version la plus puissante de Copilot Chat. Celle-ci est capable d'analyser et de prendre en compte toutes vos données professionnelles (documents, emails, réunions, conversations), et pas seulement le fichier actuellement ouvert. Elle accorde aussi une priorité pour le téléchargement de fichiers, la génération d’images et GPT-5 pendant les périodes de pointe d’utilisation.