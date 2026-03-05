Avec Starlink V2, Elon Musk veut fournir une connexion 5G à toute la planète

Starlink V2 permettra de fournir une connexion 5G satellitaire directement vers les smartphones, sans besoin de relais. Ce réseau pourrait supprimer les zones blanches sur toute la planète.

Starlink
Starlink veut encore franchir un cap et s'imposer comme la solution de connectivité numéro 1 pour accéder à internet depuis n'importe où sur la surface du globe. Sa prochaine génération de satellites, Starlink V2, “permettra de transmettre des vitesses 5G réelles directement vers les smartphones existants, sans antenne relais terrestre ni équipement spécifique”, apprend-on par voie de communiqué.

La couverture mobile ne dépendrait donc plus du tout d'infrastructures terrestres, ce qui permettrait théoriquement de fournir une connexion à internet à n'importe qui, où qu'il se trouve sur la planète, même dans les endroits les plus reculés. En montagne, en pleine mer, ou tout simplement dans les zones rurales où le réseau vient parfois à manquer, Starlink pourrait supprimer les zones blanches dans le monde entier. Lors de catastrophes naturelles ou de pannes électriques générales, comme en a connu l'Espagne récemment, Starlink s'imposerait également comme un moyen d'assurer l'accès aux communications.

Starlink V2, la vraie révolution de la connexion par satellite ?

“Connecter les communautés, partout et en permanence, est au cœur de la mission de Starlink. Les zones mortes ne doivent plus exister, l’éloignement géographique ne doit plus être synonyme de rupture de réseau. Le ciel deviendra le réseau qui relie le monde entier”, a déclaré Elon Musk. Le service sera compatible avec tous les smartphones existants, est-il précisé, aucune technologie particulière n'étant nécessaire pour obtenir la compatibilité.

Starlink annonce en outre “une connectivité mobile haut débit directement depuis l’espace, avec une capacité jusqu’à 100 fois supérieure aux performances satellitaires actuelles”. Le réseau, surtout utilisé en cas d'urgence ou pour dépanner actuellement, pourrait ainsi véritablement se substituer aux offres des opérateurs traditionnels. Streaming, visioconférences, jeu en ligne, tout ce que permet la 5G, Starlink V2 devrait pouvoir l'assumer.

Avant même le déploiement de la nouvelle génération de satellites, Starlink commence sérieusement à se démocratiser. Depuis quelques mois, Air France propose une connexion Wi-Fi à ses passagers via Starlink. La compagnie aérienne est satisfaite des premiers tests et ambitionne d'équiper l'ensemble de sa flotte d'ici à fin 2026.


