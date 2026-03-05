Assassin’s Creed : le remake de Black Flag (enfin) confirmé, pour une sortie dès cette année ?

Après des années de rumeurs, Ubisoft a enfin officialisé le remake de l'une des opus les plus populaires d'Assassin's Creed. Black Flag va donc devenir Black Flag Resynced, et pourrait sortir plus tôt qu'on ne le pense.

black flag resynced

C'était sûrement le secret le moins bien gardé de l'histoire du jeu vidéo. Cela fait bien longtemps que la première rumeur annonçant un remake de Black Flag, sûrement l'épisode le plus populaire d'Assassin's Creed “première génération” avec la trilogie Ezio, a fait surface sur le web. Depuis, on ne compte plus les bruits de couloir affirmant que la sortie est pour bientôt. Pourtant, et malgré le fait que tout le monde désormais était au courant, Ubisoft est resté muet comme une tombe.

Jusqu'à hier soir, où l'éditeur a, par l'intermédiaire d'un billet de blog, donné quelques nouvelles concernant le futur de sa licence phare. On y apprend ainsi que Unity aura droit à un patch 60 FPS sur Xbox Series et PS5, ou encore que la fameuse série Netflix adaptée de la saga devrait bientôt se dévoiler un peu plus. Hex, le futur et très mystérieux opus qui fait beaucoup parler de lui depuis son annonce, a également droit à son petit segment pour maintenir la hype.

Sur le même sujet — Le prochain Assassin’s Creed ne sera pas comme les autres si l’on en croit ces fuites

Assassin's Creed Black Flag aura droit à son remake, c'est officiel

Mais l'information que tout le monde a retenue est donc l'officialisation du remake de Black Flag, qui se nommera Assassin's Creed : Black Flag Resynced. Ubisoft ne livre en revanche absolument aucun détail le concernant, préférant garder le peu de suspens qui reste encore sur le jeu. L'éditeur se contente ainsi de partager un concept art d'Edward Kenway en tenue d'assassin sur la proue d'un bateau, ce qui, on en conviendra, n'est pas particulièrement porteur d'informations concernant le jeu.

De fait, il va donc falloir pour le moment s'en remettre aux nombreuses fuites à son sujet. Si les rumeurs disent vrai, on peut donc s'attendre à des graphismes similaires à ceux de Shadows, dernier opus en date. Nous savons également qu'Ubisoft aurait décidé de supprimer les phases de gameplay dans le présent, qui avaient fait l'objet de nombreuses critiques à la sortie. Quant à la date de sortie, il se pourrait bien que celle-ci arrive très vite. Certains affirment que le titre pourrait débarquer avant la fin de l'année fiscale d'Ubisoft, soit le 31 mars 2027.


