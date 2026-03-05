GoPro HERO13 Black : avec 200 € de réduction, cette caméra d’action de référence passe à prix cassé !

Pour le Choice Day, AliExpress brade la GoPro HERO13 Black. La caméra d’action voit son prix chuter de 200 € ! Vous cherchez une bonne caméra pour filmer vos exploits sportifs ou tout simplement vos vacances ? C’est le meilleur moment pour vous offrir l’excellente GoPro HERO13 Black.

GoPro HERO13 Black

GoPro fait partie de ces marques mythiques dont le nom est devenu un nom commun. Ainsi, on ne dit pas “je vais prendre une caméra d’action pour ma sortie en plongée sous-marine” mais plutôt “je vais prendre une GoPro pour ma sortie en plongée sous-marine”. Et pour cause, la marque était précurseur sur le marché et elle reste aujourd’hui la référence incontournable.

Nous en sommes aujourd’hui à la treizième génération de cette caméra d’action ultra-sophistiquée. Vous trouverez la GoPro HERO13 Black en vente sur le site officiel de la marque pour 449,99 euros. Mais il est possible de l’avoir pour bien moins cher à l’occasion du Choice Day AliExpress qui a lieu jusqu’au 7 mars. Elle est actuellement affichée à seulement 245 € ! C’est une excellente affaire à ne rater sous aucun prétexte !

Smartphones, tablettes, écouteurs, aspirateurs… AliExpress a également mis en place une série de codes pour vous équiper à petit prix. Voici la liste des codes valables sur certains produits :

  • 2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02
  • 4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04
  • 7 € de remise dès 49 € d'achat: SSPHA07
  • 9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA09
  • 13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA13
  • 20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA20
  • 25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA25
  • 40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA40
  • 55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

Pourquoi choisir la GoPro HERO13 Black ?

Cette treizième génération de GoPro innove avec la possibilité de changer de modules optiques pour obtenir des plans très différents très simplement. Vous pouvez ainsi installer un objectif ultra grand-angle, un objectif macro, un module anamorphique ou bien utiliser un kit de 4 filtres ND pour obtenir de beaux flous de mouvements, même en plein jour.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques de la GoPro HERO13 Black, le capteur permet de filmer en 5,3K à 60 fps et de prendre des photos 27 MP. Les vidéos sont stabilisées avec la technologie HyperSmooth 6.0 qui offre un rendu impeccable, même quand il y a beaucoup de secousses.

La GoPro HERO13 Black dispose par ailleurs de deux écrans, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière, pour pouvoir voir ce que vous filmez en toutes circonstances, même en mode selfie. Bien évidemment, la GoPro HERO13 Black est étanche, jusqu’à 10 mètres sans caisson.

En ce qui concerne l’autonomie, la nouvelle batterie Enduro de 1900 mAh permet d’obtenir jusqu’à 58% de durée d’enregistrement supplémentaire comparé à la Hero12. Enfin, ce modèle est équipé du WiFi 6, d’un GPS ainsi que d’un système d’accroche magnétique repensé pour être nettement plus pratique et efficace que le précédent.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Grosse baisse de prix sur le Xiaomi 15 : le smartphone tombe à moitié prix

Le Xiaomi 15 profite d’une réduction de 51% et s’affiche désormais à un prix très abordable pour un smartphone haut de gamme. Grâce à une double réduction, vous pouvez actuellement…

iOS 26 : comment changer la couleur des icônes pour qu’elles aillent avec celle de votre iPhone ou coque de protection

Si vous aimez faire correspondre les couleurs, sachez qu’iOS 26 possède une option très simple pour “matcher” celles des icônes avec l’iPhone ou même votre coque de protection. Personnaliser son…

Nothing officialise le Phone (4a) Pro, un smartphone abordable qui flirte avec le premium

Comme prévu, Nothing a dévoilé plusieurs produits lors d’une conférence de presse, dont le Nothing Phone (4a) Pro. Le téléphone profite d’une fiche technique équilibrée et d’un châssis qui monte…

Il laisse l’IA créer un système d’exploitation entier, voici le résultat

Un internaute a testé un système d’exploitation entièrement développé par “vide coding”, autrement dit par l’intermédiaire de l’IA. Révolution ou échec complet ? La réponse en vidéo. L’intelligence artificielle peut…

IA

Test Nothing Headphone (a) : un casque moins premium mais toujours très complet

Après avoir fait trembler les géant de l’audio avec son premier casque circum-oral, Nothing revient avec un second produit plus abordable. Son objectif : offrir une qualité audio identique et…

Test Nothing Phone (4a) : séduisant, abordable et doté d’un téléobjectif, ce smartphone est néanmoins perfectible

Le Nothing Phone (4a) compte se démarquer de la concurrence – une nouvelle fois – par son design original, comprenant un nouveau dispositif glyphs, propre au constructeur anglais depuis plusieurs…

Google Photos : les utilisateurs Android vont bientôt pouvoir profiter de ces fonctionnalités présentes sur iPhone depuis des années

La dernière version de Google Photos sur Android contient des indices à propos de l’arrivée de nouvelles fonctionnalités déjà présentes sur iOS. Certaines d’entre elles existent déjà sur la version…

Windows : l’application Copilot devient plus pratique, mais aussi plus intrusive

Microsoft ajoute deux nouveautés à l’application Copilot sur Windows. Elles sont utiles, mais certains ne vont pas forcément vouloir se servir de l’une d’elles. Rien ne vous y oblige heureusement….

IA

WhatsApp prépare une version premium pour vous faire passer à la caisse

WhatsApp pourrait bientôt introduire un abonnement dans son application. Meta cherche de nouvelles façons de gagner de l’argent avec sa messagerie. Les utilisateurs pourraient devoir payer pour accéder à certaines…

Les derniers MacBook ne sont pas vendus avec chargeur, il va falloir l’acheter séparément

En Europe et au Royaume-Uni, les utilisateurs devront acheter leur chargeur de MacBook séparément des derniers modèles présentés par Apple. Une conséquence directe des récentes directives européennes. Semaine chargée pour…

PC