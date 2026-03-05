GoPro HERO13 Black : avec 200 € de réduction, cette caméra d’action de référence passe à prix cassé !

Pour le Choice Day, AliExpress brade la GoPro HERO13 Black. La caméra d’action voit son prix chuter de 200 € ! Vous cherchez une bonne caméra pour filmer vos exploits sportifs ou tout simplement vos vacances ? C’est le meilleur moment pour vous offrir l’excellente GoPro HERO13 Black.

GoPro fait partie de ces marques mythiques dont le nom est devenu un nom commun. Ainsi, on ne dit pas “je vais prendre une caméra d’action pour ma sortie en plongée sous-marine” mais plutôt “je vais prendre une GoPro pour ma sortie en plongée sous-marine”. Et pour cause, la marque était précurseur sur le marché et elle reste aujourd’hui la référence incontournable.

Nous en sommes aujourd’hui à la treizième génération de cette caméra d’action ultra-sophistiquée. Vous trouverez la GoPro HERO13 Black en vente sur le site officiel de la marque pour 449,99 euros. Mais il est possible de l’avoir pour bien moins cher à l’occasion du Choice Day AliExpress qui a lieu jusqu’au 7 mars. Elle est actuellement affichée à seulement 245 € ! C’est une excellente affaire à ne rater sous aucun prétexte !

Pourquoi choisir la GoPro HERO13 Black ?

Cette treizième génération de GoPro innove avec la possibilité de changer de modules optiques pour obtenir des plans très différents très simplement. Vous pouvez ainsi installer un objectif ultra grand-angle, un objectif macro, un module anamorphique ou bien utiliser un kit de 4 filtres ND pour obtenir de beaux flous de mouvements, même en plein jour.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques de la GoPro HERO13 Black, le capteur permet de filmer en 5,3K à 60 fps et de prendre des photos 27 MP. Les vidéos sont stabilisées avec la technologie HyperSmooth 6.0 qui offre un rendu impeccable, même quand il y a beaucoup de secousses.

La GoPro HERO13 Black dispose par ailleurs de deux écrans, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière, pour pouvoir voir ce que vous filmez en toutes circonstances, même en mode selfie. Bien évidemment, la GoPro HERO13 Black est étanche, jusqu’à 10 mètres sans caisson.

En ce qui concerne l’autonomie, la nouvelle batterie Enduro de 1900 mAh permet d’obtenir jusqu’à 58% de durée d’enregistrement supplémentaire comparé à la Hero12. Enfin, ce modèle est équipé du WiFi 6, d’un GPS ainsi que d’un système d’accroche magnétique repensé pour être nettement plus pratique et efficace que le précédent.