Resident Evil Requiem tourne mal sur votre PC ? Installez vite ce driver pour résoudre les problèmes de performances

Depuis la sortie de Resident Evil Requiem, de nombreux joueurs PC se plaignent de performances en berne sur leur PC pourtant compétent. La faute, semble-t-il, à un certain driver pour les cartes graphiques Nvidia. Le constructeur a fini par déployer un patch qui corrige le problème.

Resident Evil Requiem

Le 27 février dernier sortait l'un des jeux les plus attendus de cette année : Resident Evil Requiem. Sans grande surprise, le titre a rencontré un succès certain auprès des joueurs comme de la critique — Phonandroid y compris — Capcom ne tardant pas à annoncer que les 5 millions de ventes étaient d'ores et déjà dépassés. Bref, tout le monde semble très heureux d'enfin mettre la main sur ce nouvel opus… sauf, peut-être, quelques joueurs PC.

En effet, sur Reddit et autres réseaux sociaux, certains ont rapidement fait savoir que le jeu tournait relativement mal sur leur machine. Pourtant, certains d'entre eux ne sont pas franchement à plaindre en matière de setup, affichant des configurations plus que robustes, même pour un jeu de l'envergure de Requiem. Plus étrange encore, on a fini par remarquer qu'en réinstallant un ancien pilote Nvidia pour sa carte graphique, les performances étaient immédiatement revues à la hausse.

Sur le même sujet — La PS5 Pro devient encore plus performante grâce à une amélioration du PSSR, Resident Evil Requiem est le premier jeu à en profiter

Ce driver Nvidia corrige les problèmes de performance sur Resident Evil Requiem

En réalité, le problème se situe au niveau de la gestion du path tracing, cette version “améliorée” du ray tracing particulièrement gourmande en ressources, par les cartes graphiques Nvidia. Il suffit en effet de désactiver l'option dans les paramètres pour que l'effet se fasse ressentir en jeu. Mais pour les joueurs disposant d'une machine assez puissante pour supporter la technologie, il existe désormais une autre solution.

Nvidia vient en effet de déployer une nouvelle version de son pilote pour cartes graphiques qui corrige, entre autres, ce problème de performances. Pour les GeForce RTX 40XX, ce dernier s'installe automatiquement dès que vous redémarrez votre PC. Le souci est donc probablement déjà résolu de votre côté. Pour les autres, inutile de vous rendre dans l'application Nvidia pour chercher la mise à jour : celle-ci est uniquement disponible via le site web du constructeur. Vous pouvez trouver le lien direct ci-dessous.


