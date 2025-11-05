Windows 11 : les widgets vont devenir beaucoup plus agréables à utiliser et c’est une excellente nouvelle

Microsoft vient de déployer une nouvelle build Canary de Windows 11 qui se concentre majoritairement sur le fonctionnement des widgets. La mise à jour apporte plusieurs fonctionnalités les concernant, comme la possibilité de les organiser sur l'écran de verouillage ou dans le menu dédié.

Cela fait des mois que l'on vous en parle : Microsoft veut complètement changer le fonctionnement de ses widgets, sans doute l'une des fonctionnalités les plus boudées de Windows 11. Cette année, l'éditeur a multiplié les mises à jour et build bêta apportant des nouveautés au système de tuiles. En mai dernier, l'une d'entre elle nous a permis d'avoir un aperçu du futur. Dans la build bêta 26120.4161, il était en effet possible de contrôler les widgets de plusieurs manières différentes.

Aujourd'hui, toutes ces nouveautés s'apprêtent à être disponibles pour le grand public. Hier, Microsoft a déployé une nouvelle build Canary de Windows 11 qui intègrent ces dernières. Or, si vous ne le saviez pas, le Canal Canary est en quelque sorte la dernière phase de test avant le déploiement au grand public. Il accueille des builds beaucoup plus stables que les canaux Dev ou Beta, et donc, qui ne demandent plus qu'à voir leurs derniers bugs corrigés avant d'être disponibles pour tous.

Les widgets ne seront bientôt plus une plaie à utiliser sur Windows 11

Microsoft a donc déployé la build 27982 de Windows 11 auprès des membres du programme Insider. Une build qui reprend grosso modo les fonctionnalités de la build bêta 26120.4161. Autrement dit, elle remplace le panneau Météo de l'écran de verrouillage par une multitude de widgets, qu'il est possible de modifier de réarranger à volonté depuis Paramètres > Personnalition > Écran de verrouillage.

Le menu qui s'affiche en cliquant sur l'icône Météo de la barre des tâches permet désormais d'organiser ses widgets dans divers tableaux, parmi lesquels on peut naviguer à l'aide à l'aide d'une nouvelle barre latérale (qui donne d'ailleurs également accès à l'onget Découvrir). En parallèle, la build apporte un nouveau menu contextuel lorsque l'on dépose un fichier sur le Bureau, qui permet de partager rapidement ce dernier sur les applications compatibles.

