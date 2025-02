Windows 11 : cette touche inutile de votre clavier va enfin servir à quelque chose, voilà une sage décision de la part de Microsoft

Si l'on en croit des informations de PhantomOfEarth, spécialiste de l'écosystème Windows, Microsoft s'apprête à faire machine arrière sur une modification toute récente des claviers. On vous explique tout.

Comme vous le savez peut-être, en début d'année 2024, Microsoft a commencé à faire pression sur les fabricants de PC portables pour intégrer sur le clavier une touche spéciale dédiée au déclenchement de Copilot, l'IA du constructeur.

Et malheureusement, il fallait bien qu'une touche existante cède sa place. Résultat, Microsoft a choisi de supprimer la touche Menu, placée entre les touches Alt et Ctrl à droite. Bien entendu, le choix de l'entreprise américaine a énervé bon nombre d'utilisateurs, dorénavant privés des avantages offerts par la touche Menu.

Pour rappel, cette touche permet d'ouvrir un menu contextuel à partir du clavier plutôt qu'avec un clic droit de la souris. Très utile quand vous n'avez pas de souris par exemple et pour ceux qui sont habitués à naviguer rapidement via leur clavier.

Microsoft fait machine arrière sur la touche Copilot

Or et si l'on en croit des informations rapportées par PhantomOfEarth sur X, un spécialiste de l'écosystème Windows, Microsoft s'apprêterait enfin à faire machine arrière sur ce changement controversé. En effet, il affirme que le constructeur permettra bientôt aux utilisateurs de redonner sa fonction première à la touche attribuée Copilot. En d'autres termes, on pourra la transformer en touche Menu !

En septembre dernier, Microsoft avait déjà fait quelques concessions en autorisant une réaffectation limitée de la touche Copilot. Tout ce que l'on pouvait faire, c'était l'utiliser pour lancer une application packagée et signée MSIX… Donc, le champ d'action n'était pas fou. Quoiqu'il en soit, il était temps que Microsoft renonce à essayer de forcer la main aux utilisateurs à cette satanée touche Copilot.

Copilot, une intégration au forceps

Depuis le lancement de Copilot, Microsoft a fait en sorte de rendre son IA omniprésente… quitte à s'attirer les foudres des utilisateurs. On se souvient de cette expérimentation pour ajouter un bouton dédié directement dans le menu Démarrer. Dernièrement, nous avons également évoqué dans nos colonnes cette option en test pour ouvrir automatiquement Copilot au lancement d'Edge.

En outre, le raccourci clavier choisi par Microsoft pour Copilot pose aussi des problèmes. Actuellement attribué à la combinaison Alt + Espace, ce raccourci système entre régulièrement en conflit avec d'autres applications qui utilisent justement ce raccourci pour d'autres fonctionnalités. Mais visiblement, l'entreprise n'en a pas faire grand chose à faire pour l'instant.