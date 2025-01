Windows 11 : le raccourci clavier vers Copilot interfère avec les autres applications

Microsoft a choisi le raccourci clavier Alt+Espace pour ouvrir l'application Copilot Windows 11. Un choix pas forcément des plus judicieux, de nombreuses autres apps y ayant déjà recours.

Si vous avez installé une mise à jour récemment sur votre PC Windows 11 et que vous avez lancé l'application Copilot, un message s'est peut-être affiché à l'écran, vous incitant à utiliser le raccourci clavier Alt+Espace pour ouvrir Copilot plus rapidement sur son ordinateur. Microsoft semble vraiment motivé à l'idée que vous puissiez invoquer son assistant IA à la volée et insiste auprès des utilisateurs pour qu'ils y recourent.

Problème, ce raccourci système permettant d'accéder à Copilot peut interférer avec le même raccourci que vous utilisez dans certaines applications. Et forcément, ils ne peuvent pas cohabiter. Alt+Espace sert par exemple à ouvrir la recherche de plug-in de Powertools. Microsoft est conscient de ce conflit, mais ne paraît pas s'en émouvoir plus que cela. La solution proposée par l'éditeur laisse perplexe.

Comment supprimer le raccourci clavier Copilot ?

“De nombreuses applications utilisent aujourd’hui ce raccourci clavier [Alt + Espace]. Pour toutes les applications installées sur votre PC qui pourraient utiliser ce raccourci clavier, Windows enregistrera la première application lancée sur votre PC et exécutée en arrière-plan comme étant l’application invoquée lors de l’utilisation de Alt + Espace”, fait savoir Microsoft.

Il suffirait donc d'ouvrir son application fétiche au lancement du PC pour que lui soit attribué le fameux raccourci ? Pas si vite. Copilot est plutôt invasif, souhaitant s'inviter dans le menu Démarrer de Windows 11, et se lançant dès l’allumage du PC. Par défaut, quand l'ordinateur démarre, Alt+Espace va donc automatiquement lancer Copilot, qui est par ailleurs plus une web app qu'une application native, rappelle Windows Latest.

Heureusement, il existe une solution pour passer outre. Quand vous êtes dans l'app Copilot, cliquez sur les trois petits points en haut à droite de la fenêtre, à côté de l'icône Réduire. Sélectionnez Paramètres puis décochez l'option Activer le raccourci Alt+Espace. Et voilà, vous ne serez plus embêté si vous utilisez le même raccourci pour une autre application.

Source : Windows Latest