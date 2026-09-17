Google TV Streamer : rarement en promo, le successeur du Chromecast passe sous les 90 €

Le Google TV Streamer bénéficie d’une grosse remise dans le cadre de la French Week. Le boîtier multimédia voit son prix chuter de plus d’un quart est à moins de 90 € grâce à deux réductions cumulables.

Google TV Streamer

Votre téléviseur commence à ralentir ou certaines applications lui manquent ? Un boîtier multimédia permet de retrouver une interface plus agréable et d’accéder facilement aux plateformes de streaming. Le Google TV Streamer est en promotion en ce moment sur AliExpress pendant la French Week, où vous pouvez l’acheter pour moins de 90 €.

Le prix affiché est de 99,37 €, mais vous bénéficiez de 11 € de réduction supplémentaire avec le code PHD11 à saisir au panier. Le boîtier revient ainsi à 88,37 € au lieu de 119 €. Vous réalisez une économie de 30,63 €, ce qui correspond à près de 26 % de réduction. L’offre présentée concerne le coloris noir, avec une livraison gratuite.

Google TV Streamer : la 4K et Google TV sur votre téléviseur

Le Google TV Streamer a pris la relève du Chromecast avec Google TV. Il se présente sous la forme d’un petit boîtier à poser sur le meuble TV et dispose de 4 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Vous avez ainsi davantage de place pour installer vos applications, avec une mémoire vive doublée par rapport au précédent Chromecast 4K.

Le boîtier permet de regarder des contenus en 4K HDR avec Dolby Vision. Il prend également en charge le Dolby Atmos pour le son, à condition de disposer d’un équipement et de contenus compatibles. Un câble HDMI est nécessaire pour le relier au téléviseur et doit être acheté séparément.

Vous retrouvez l’interface Google TV et ses recommandations de films et de séries en fonction de vos abonnements. Netflix, Disney+, Apple TV ou encore YouTube sont accessibles depuis le boîtier. Vous pouvez aussi diffuser des contenus depuis votre smartphone sur le grand écran.

La télécommande dispose d’un bouton personnalisable pour ouvrir directement votre application préférée ou accéder aux commandes de la maison connectée. Et si vous l’égarez entre les coussins du canapé, un bouton situé à l’arrière du boîtier permet de la faire sonner.

Le Google TV Streamer peut par ailleurs se connecter à Internet en WiFi ou via son port Ethernet. Enfin, il est compatible Matter et intègre un routeur de bordure Thread pour les équipements connectés compatibles. Vous pouvez notamment consulter vos caméras ou régler l’éclairage depuis votre téléviseur, grâce au panneau Google Home.


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