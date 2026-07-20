Windows 11 : la recherche de l’Explorateur de fichiers va devenir bien plus rapide

Microsoft se concentre sur les performances de Windows 11 depuis quelques mois. C'est au tour de la recherche de l'Explorateur de fichiers de devenir bien plus efficace.

En début d'année, Microsoft effectuait son mea culpa, admettant s'être trop emballé avec l'intégration de fonctions d'IA dans Windows 11 et avoir délaissé le cœur de l'expérience de son OS. Depuis quelques mois, des mises à jour d'optimisation viennent améliorer des options de base du système, pour le rendre plus fluide au quotidien. L'une des prochaines étapes pour l'éditeur sera de se pencher sur les performances de la recherche de l'Explorateur de fichiers.

Microsoft a récemment annoncé une refonte totale de la barre de recherche de Windows 11. Cet élément incontournable de la barre des tâches devient plus personnalisable, fiable et rapide. Nous apprenons désormais que de tels changements sont désormais attendus pour la fonction de recherche incluse dans l'Explorateur de fichiers. “Les améliorations que nous apportons aux performances et à la pertinence pour la recherche de fichiers arriveront prochainement dans l'Explorateur de fichiers. À commencer par des améliorations spectaculaires de la vitesse lors de la recherche dans Ce PC”, déclare Macus Ash, responsable de la conception et de la recherche pour Windows.

Rechercher un fichier plus rapidement dans l'Explorateur de Windows 11

Il devrait donc devenir bien plus pratique de rechercher un fichier local sur son ordinateur via cet outil dans de futures versions de Windows 11. Actuellement, lancer une telle recherche fait apparaître le message d'attente “Travail en cours” pendant de longues secondes, avant qu'on puisse accéder aux résultats de la recherche. Sur les PC sur lesquels sont stockés de très nombreux fichiers, la procédure peut même être frustrante pour les utilisateurs les moins patients. Il était temps que Microsoft se penche avec sérieux sur ce problème, qui va largement améliorer la qualité de vie sur Windows 11.

Il y a quelques semaines, l'Explorateur de fichiers de Windows 11 était déjà choyé sur d'autres aspects. Il est devenu compatible avec les formats d’archivage uu, cpio, xar et NuGet (nupkg). En outre, les préférences d’affichage et de tri sont dorénavant conservées dans les dossiers Téléchargements et Documents lorsque les applications lancent l'explorateur de fichiers directement à ces emplacements.