Windows 11 se débarrasse enfin de cette étrange restriction vieille de 30 ans

Dans son long effort de rédemption auprès des utilisateurs, Microsoft a enfin levé une limite imposée depuis des décennies. Une victoire symbolique contre les décisions totalement arbitraires de la firme de Redmond.

Windows 11
Crédits : Phonandroid

En 1996 sortait Windows 95 OSR2, servant de transition entre Windows 95 et Windows 98. C'est avec cet objectif en tête que Microsoft a introduit au sein de cette version un nouveau système de fichiers : le FAT32, qui sera celui par défaut dès Windows 98. Si vous avez déjà fouillé dans l'utilitaire de disques du système d'exploitation, ou simplement formaté une clé USB, ce nom vous dit sûrement quelque chose. Et il y a de grandes chances pour que vous ne l'ayez jamais sélectionné dans le menu déroulant.

Et pour cause : le FAT32 est soumis à deux limitations très contraignantes. Il ne peut pas gérer des fichiers de plus de 4 Go, et les partitions créées sur son modèle ne peuvent pas dépasser les 32 Go. Autant dire qu'il est complètement dépassé avec nos besoins modernes, beaucoup mieux gérés par son successeur, le NTFS. Pourtant, à l'origine, le FAT32 était bien plus efficace qu'aujourd'hui, avec des partitions pouvant grimper jusqu'à 2 To. En réalité, cette limitation de 32 Go a été imposée par Microsoft, et ce, de manière totalement arbitraire.

Sur le même sujet — Windows 11 et 10 : la gestion des fenêtres serait enfin bien plus pratique avec cet outil pensé pour PowerToys

Microsoft lève enfin cette contrainte absurde de Windows

En effet, dès Windows 2000, Microsoft souhaite que ses utilisateurs transitionnent rapidement vers le NTFS, beaucoup plus puissant avec ses partitions pouvant atteindre les 8000 To. C'est pour cela que la firme a introduit cette limite de 32 Go pour le FAT32. Il aura fallu attendre 26 ans pour que cette limite soit enfin levée En effet, comme l'ont repéré nos confrères de Windows Latest, Windows 11 permet enfin de supprimer cette contrainte à l'aide d'une simple ligne de commande.

Cette nouveauté s'inscrit dans le long effort de refonte de l'OS annoncé par Microsoft. C'est grâce à ce dernier que l'on a vu, en l'espace de quelques semaines, le programme Insider repensé, le menu Démarrer recevoir un nouveau design, Copilot camouflé au sein des applications, ou encore la possibilité de désactiver les mises à jour — là aussi une contrainte vieille de plusieurs années. En outre, l'utilitaire de disques a lui aussi droit à un boost de performance dont il avait bien besoin. Pour l'heure, ces changement ne sont disponibles pour les Insiders.


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