Windows 11 et 10 : la gestion des fenêtres serait enfin bien plus pratique avec cet outil pensé pour PowerToys

PowerToys, la célèbre boîte à outils de Microsoft, est régulièrement mise à jour et ce sont parfois les idées de contributeurs qui les alimentent. Une nouvelle proposition, inspirée d’un vieil outil abandonné mais apprécié, pourrait bientôt grandement faciliter la gestion des fenêtres à la souris.

PowerToys est désormais précédé par sa réputation : il est assurément l’un des meilleurs (pour ne pas dire le meilleur) utilitaires de Microsoft. En plus d’être facile d’utilisation et régulièrement mis à jour, il offre aux utilisateurs de Windows 10 et de Windows 11 des fonctionnalités avancées qui ne sont pas natives à l’OS.

Mais si PowerToys est un produit officiel de la firme de Redmond, il est surtout hébergé sur GitHub, ce qui lui confère une forte dimension communautaire. Régulièrement, des contributeurs externes proposent des corrections de bugs ou de nouvelles fonctionnalités via des « Pull Request ». L’une d’entre elles à, à raison, attiré l’attention du site Neowin : WinPos.

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La gestion des fenêtres pourrait devenir bien plus pratique avec ce nouvel outil pensé pour PowerToys

WinPos, c’est son nom donc, est un module proposé par l’internaute Alex Mihaiu (foxmsft) sur le répertoire GitHub de PowerToys. Sa vocation ? Offrir une gestion améliorée du déplacement et du redimensionnement des fenêtres à la souris. En effet, la solution offerte nativement par Windows 11 n’est pas des plus pratiques : les zones sur lesquelles cliquer sont parfois petites et difficiles à viser.

C’est là qu’interviendrait WinPos : l’outil permettrait aux utilisateurs de faire glisser (clic gauche) ou de redimensionner (clic droit) les fenêtres en cliquant n’importe où à condition de maintenir la touche Alt enfoncée.

Si vous utilisez Windows depuis un moment, ce concept ne sera pas sans vous rappeler un ancien utilitaire de l’OS : AltDrag, qui semble aujourd’hui abandonné – sa dernière mise à jour remontant à plus de dix ans. WinPos s’apparenterait alors à une sorte de réincarnation de l’application délaissée.

PowerToys possède déjà plusieurs outils de gestion de fenêtres : Always On Top, FancyZones, Rogner et verrouiller ou encore Workspaces. WinPos, s’il est intégré au célèbre utilitaire de Microsoft, viendrait allonger cette liste. Mais pour le moment, puisqu’il s’agit seulement d’une Pull Request, rien ne garantit que ce « nouveau jouet » viendra un jour étoffer la boîte à outils de PowerToys. Toutefois, la demande étant forte et le concept ayant déjà prouvé son utilité par le passé, il n’est pas impossible qu’il y soit un jour intégré.