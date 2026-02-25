Bonne nouvelle : finalement, votre vieille imprimante fonctionnera toujours sur Windows 11

Microsoft fait machine arrière : après qu'un message sur son site de support a indiqué que les anciennes imprimantes ne seront plus prises en charge par Windows 11, la firme de Redmond se décide enfin à admettre qu'elle s'est trompée.

bug imprimante windows
Crédits : 123RF

Difficile de passer à côté du fait la cote de popularité de Windows 11 n'atteint pas franchement des sommets. Parmi les reproches faites au système d'exploitation, on retrouve surtout le fait qu'à cause de ses restrictions matérielles draconiennes, celui-ci laisse de nombreuses machines sur le banc de touche, forçant les utilisateurs à acheter des appareils plus récents. Aussi, lorsque l'on a appris il y a quelques semaines que cela englobait également les imprimantes, personne n'a vraiment été surpris.

Petit récap de la situation. Début février, nos confrères de Windows Central tombent sur un message sur le site de support de Microsoft, indiquant que les imprimantes V3 et V4, soit celles utilisant des pilotes anciens, ne seront plus pris en charge par Windows 11 à compter du mois de janvier. Or, février était déjà bien entamé et, a priori, les imprimantes concernées fonctionnent toujours. Il aura fallu attendre aujourd'hui que Microsoft donne le fin mot de cette histoire.

Sur le même sujet — Windows 11 : cet outil qui supprime toutes les applications Microsoft inutiles devient encore meilleure avec sa dernière mise à jour

Pas de panique, votre imprimante va continuer à fonctionner sur Windows 11

« Windows n'a pas mis fin à la prise en charge des pilotes d'imprimante legacy », déclare Microsoft auprès de Windows Central. « Si votre imprimante fonctionne avec Windows aujourd'hui, elle continuera à fonctionner et aucune action n'est requise ». Autrement, vous n'avez pas de souci à vous faire : votre imprimante sera toujours reconnu par Windows 11 et vous n'aurez donc pas besoin d'en changer, même si cette dernière est vieillissante.

En revanche, la plupart des mises à jour de pilote ne seront désormais plus acceptées. Microsoft indique que ces dernières seront potentiellement validées “au cas par cas”, soit vraisemblablement si ces dernières viennent corriger une grosse faille de sécurité. Mais pour le reste, il faudra vous contenter de votre vieille bécane, ou bien vous résigner à acheter un modèle plus récent.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Windows 11 intègre un speed test dans la barre des tâches pour mesurer les performances de sa connexion internet

Une récente mise à jour de Windows 11 ajoute une option de speed test directement dans la barre des tâches. Mais il s’agit plus d’un raccourci que d’une fonctionnalité native….

En Russie, un homme va faire de la prison pour avoir afficher le logo Instagram sur son site

La Russie vient une nouvelle fois de démontrer la dureté de son système judiciaire. Denis Soldatov vient d’être condamné à plusieurs jours de détention pour avoir ajouté le logo d’Instagram…

Surfshark protège vos données et vous aide à décompresser grâce à CALM

Surfshark allie l’utile à l’agréable en proposant une double dose de sérénité à ses abonnés : la protection de leurs données en ligne et la tranquillité d’esprit grâce à CALM, une…

Cette étoile photographiée en rayons X nous révèle le passé de notre système solaire

La NASA vient de franchir une étape inédite dans l’observation des étoiles. Un télescope spatial a capturé une image en rayons X jamais obtenue auparavant. Cette découverte pourrait éclairer les…

Copilot utilise vos données Bing et Edge par défaut, voici comment l’arrêter

Microsoft modifie discrètement le fonctionnement de Copilot. L’assistant peut désormais utiliser des données issues d’autres services du groupe. Un réglage permet toutefois de reprendre le contrôle. Copilot occupe aujourd’hui une…

Des batteries toujours plus massives : Vivo teste une capacité de 12 000 mAh

Vivo serait en train de développer une batterie en silicium carbone monocellulaire dont la capacité pourrait atteindre 12 000 mAh. La capacité des batteries intégrées dans les smartphones ne cesse…

Free : la 5G devient plus rapide, mais la 4G+ perd beaucoup en débit

Free modifie les débits théoriques maximum que ses clients mobiles peuvent atteindre. Si la 5G+ en profite, la 4G+ prend un sacré coup avec des débits largement revus à la…

Attention : ces 10 applications de santé populaires ont de nombreuses failles de sécurité

Téléchargées par environ 15 millions de personnes à travers le monde, 10 applications de santé mentale parmi les plus utilisées sont bourrées de vulnérabilités. Les experts en cybersécurité mettent en…

Google envoie une notification raciste à de nombreux utilisateurs, oups

Tollé général pour Google après l’envoi d’une notification contenant un mot clairement tabou aux États-Unis sur plusieurs smartphones. La firme s’excuse platement et explique d’où vient l’erreur. Votre smartphone est…

Office et Windows à prix mini : les licences Microsoft à saisir chez Godeal24 dès 12€ !

Pendant une vente flash spéciale, profitez de Microsoft Office 2021 Pro à vie pour 30 € et Windows 11 Pro pour 12 €. Comment ? Godeal24 casse les prix sur…