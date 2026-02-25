Bonne nouvelle : finalement, votre vieille imprimante fonctionnera toujours sur Windows 11

Microsoft fait machine arrière : après qu'un message sur son site de support a indiqué que les anciennes imprimantes ne seront plus prises en charge par Windows 11, la firme de Redmond se décide enfin à admettre qu'elle s'est trompée.

Difficile de passer à côté du fait la cote de popularité de Windows 11 n'atteint pas franchement des sommets. Parmi les reproches faites au système d'exploitation, on retrouve surtout le fait qu'à cause de ses restrictions matérielles draconiennes, celui-ci laisse de nombreuses machines sur le banc de touche, forçant les utilisateurs à acheter des appareils plus récents. Aussi, lorsque l'on a appris il y a quelques semaines que cela englobait également les imprimantes, personne n'a vraiment été surpris.

Petit récap de la situation. Début février, nos confrères de Windows Central tombent sur un message sur le site de support de Microsoft, indiquant que les imprimantes V3 et V4, soit celles utilisant des pilotes anciens, ne seront plus pris en charge par Windows 11 à compter du mois de janvier. Or, février était déjà bien entamé et, a priori, les imprimantes concernées fonctionnent toujours. Il aura fallu attendre aujourd'hui que Microsoft donne le fin mot de cette histoire.

Pas de panique, votre imprimante va continuer à fonctionner sur Windows 11

« Windows n'a pas mis fin à la prise en charge des pilotes d'imprimante legacy », déclare Microsoft auprès de Windows Central. « Si votre imprimante fonctionne avec Windows aujourd'hui, elle continuera à fonctionner et aucune action n'est requise ». Autrement, vous n'avez pas de souci à vous faire : votre imprimante sera toujours reconnu par Windows 11 et vous n'aurez donc pas besoin d'en changer, même si cette dernière est vieillissante.

En revanche, la plupart des mises à jour de pilote ne seront désormais plus acceptées. Microsoft indique que ces dernières seront potentiellement validées “au cas par cas”, soit vraisemblablement si ces dernières viennent corriger une grosse faille de sécurité. Mais pour le reste, il faudra vous contenter de votre vieille bécane, ou bien vous résigner à acheter un modèle plus récent.