Windows 11 : votre vieille imprimante pourrait devenir inutilisable après cette mise à jour

Microsoft abandonne la prise en charge d’anciens modèles de pilotes d’imprimante de Windows 11. Dans quel but ? Quels sont ces pilotes ? Qu’est-ce que ça change pour vous ? On vous l’explique dans cet article.

Microsoft continue de faire le ménage et la firme de Redmond ne s’attaque pas seulement aux fonctionnalités et applications de Windows 11 qu’elle considère comme obsolètes – pour ne pas dire inutile. Alors que cette application mobile historique va bientôt rejoindre le cimetière des produits abandonnés, l’entreprise entend bien dépoussiérer son système d’exploitation.

En effet, Microsoft a annoncé que Windows 11 ne prendrait plus en charge certains pilotes, forçant ainsi les constructeurs – et les utilisateurs, de ce fait – à effectuer leur transition vers l’impression « moderne ».

Microsoft abandonne ces vieux pilotes d’imprimante de Windows 11

« En janvier 2026, Windows ne prendra plus en charge les pilotes d’imprimante V3 et V4 » : voici ce qu’écrit Microsoft sur sa page officielle d’assistance, selon nos confrères de Windows Central. Cette annonce n’est cependant pas une surprise : la firme de Redmond avait déjà averti les fabricants et les utilisateurs en septembre 2023, lorsqu’elle avait déclaré comme obsolètes ces anciens modèles.

Cet abandon des pilotes V3 et V4 intervient à partir de la mise à jour non liée à la sécurité, prévue pour janvier dernier. Il serait progressif et concerne les imprimantes utilisées sur des PC tournant sous les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11. Le support de ces pilotes étant officiellement abandonné, voici ce que cela signifie concrètement : les appareils qui en dépendent uniquement pourraient ne plus fonctionner.

Pour la plupart des utilisateurs, cette décision ne devrait pas avoir de conséquence, puisque la majorité des imprimantes recourent à des modèles de pilotes plus récents : elles fonctionneront donc sans interruption. En revanche, le matériel vieillissant reposant exclusivement sur les pilotes V3 et V4 pourrait rencontrer des dysfonctionnements.

Microsoft conseille aux utilisateurs concernés de se rapprocher du constructeur de leur imprimante afin d’obtenir un pilote compatible. À défaut, remplacer l’appareil ou passer à une solution d’impression plus récente semble inévitable. Pour éviter une interruption des services, il est recommandé d’opérer cette transition avant d’installer la mise à jour non liée à la sécurité (KB5074105) de janvier ou en amont de la mise à jour de sécurité de février.

L’abandon de la prise en charge des pilotes V3 et V4 répond à plusieurs objectifs, au premier rang desquels : la sécurité de Windows 11. Cela ne date pas d’aujourd’hui : on estime que ces anciens modèles de pilotes occasionnent des bugs et représentent des failles de sécurité. Abandonner leur support revient, pour Microsoft, à faciliter la maintenance, sécuriser son écosystème et privilégier des standards plus performants.