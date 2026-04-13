Windows 11 corrige enfin cette contrainte que tout le monde déteste depuis Windows 10

Repousser sans cesse des mises à jour non désirées de Windows 11, c’est bientôt fini. En effet, Microsoft s’apprête à vous permettre enfin de refuser une mise à jour système aussi longtemps que vous le souhaitez. Du moins, en théorie.

Windows 11 update
Crédits : @phantomofearth

L’année 2026 semble être celle du grand changement pour Windows 11. En effet, après avoir déployé une mise à jour d’urgence pour corriger un bug gravissime l’année dernière, Microsoft a décidé de réparer son dernier système d’exploitation. En ce début d’année 2026, le géant de l’informatique a lancé un nouveau plan d’urgence pour Windows 11, qui s’améliore progressivement.

Dans ce cadre, Microsoft met les bouchées doubles pour calmer ses utilisateurs les plus mécontents. L’entreprise va ainsi ramener à la vie une fonctionnalité de la barre des tâches disparue depuis Windows 10, pour le plus grand bonheur des nostalgiques. Mais ce n’est pas tout.

Windows 11 : Microsoft rectifie le tir

En effet, Windows 10 a marqué une autre étape importante : celle de l’impossibilité presque totale de dire définitivement non à une mise à jour majeure. Il est bien possible de repousser ces dernières, mais pendant quelques semaines seulement, avant que Windows 11 ne revienne à la charge.

Mais cet agaçant problème devrait bientôt être résolu. En effet, l’utilisateur X @phantomofearth a découvert un changement important. Ainsi, le menu déroulant du report des mises à jour Windows 11 devrait bientôt se transformer en un calendrier, qui vous permettra de définir une date de rappel manuellement.

Toutefois, on ne sait toujours pas pendant combien de temps il sera possible de suspendre les mises à jour de Windows 11. L’entreprise n’a pas non plus précisé ce qu’il se passera lorsque Windows Update détectera la fin du support de la version actuelle de Windows 11. Mais c’est un bon début.

Par ailleurs, Microsoft a également annoncé une importante refonte du programme Windows Insider, qui permet d’avoir accès aux nouvelles fonctionnalités de Windows 11. Il sera ainsi nettement plus facile pour les utilisateurs de Windows de se faire une idée des nouvelles fonctionnalités à venir.

Cette amélioration vous permettra ainsi de vous faire une idée des nouveautés à venir lors des futures mises à jour Windows 11 avant d’en accepter une nouvelle… ou pas.


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