Windows 11 se débarrasse enfin de ce petit détail hérité de Windows 8, et c’est tout un symbole

Les utilisateurs de la dernière build bêta de Windows 11 ont remarqué qu'un petit élément graphique a été modifié. Un changement qui n'a l'air de rien en apparence et qui pourtant est lourd de sens.

Pour une fois, Microsoft ne semble pas avoir fait une promesse en l'air en se lançant dans son grand projet de rénovation de Windows 11. En quelques mois seulement, le système d'exploitation a eu droit à de nombreux changements de fond : modification du fonctionnement des mises à jour, correction de vieux bugs, camouflage progressif de Copilot, bref, la firme de Redmond s'est enfin mise à écouter attentivement ses utilisateurs.

Et quand celle-ci n'ajoute pas de nouvelles fonctionnalités, elle se débarrasse de vieilles reliques héritées des anciennes versions de l'OS. Il y a quelques jours, nous vous parlions notamment de cette étrange restriction vieille de 30 ans, concernant le format FAT32, qui vient enfin d'être levée. Il s'avère que Windows 11 en a encore beaucoup de ce type en stock, et que Microsoft compte visiblement les moderniser une par une.

Cet écran de Windows vieux de presque 15 ans vient enfin de changer

C'est en effet ce qu'ont remarqué les Insiders avec la dernière build bêta de Windows 11. Il faut d'ailleurs bien regarder pour trouver ce changement, car celui-ci n'occupe pas une place fondamentale dans l'interface du système d'exploitation. Il s'agit de la petite icône animée qui s'affiche lorsque vous allumez ou éteignez votre PC. En lieu et place des traditionnels petits points formant un cercle, se trouve aujourd'hui une ligne unie tournant sur elle-même.

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Certes, cela ne va absolument rien changer à votre manière d'utiliser Windows 11. Mais cette nouveauté n'a rien d'anodin. En effet, ce cercle de pointillés est en réalité une relique datant de Windows 8, que Microsoft n'a jamais pris le temps de moderniser entre-temps — trop occupée à trouver de nouvelles intégrations à Copilot, certainement. Ce nouveau design est donc un véritable signe envoyé par la firme, une nouvelle preuve de son engagement d'enfin faire de Windows un OS agréable et moderne.