Windows 11 se débarrasse enfin de ce petit détail hérité de Windows 8, et c’est tout un symbole

Les utilisateurs de la dernière build bêta de Windows 11 ont remarqué qu'un petit élément graphique a été modifié. Un changement qui n'a l'air de rien en apparence et qui pourtant est lourd de sens.

windows 11
Crédits : 123RF

Pour une fois, Microsoft ne semble pas avoir fait une promesse en l'air en se lançant dans son grand projet de rénovation de Windows 11. En quelques mois seulement, le système d'exploitation a eu droit à de nombreux changements de fond : modification du fonctionnement des mises à jour, correction de vieux bugs, camouflage progressif de Copilot, bref, la firme de Redmond s'est enfin mise à écouter attentivement ses utilisateurs.

Et quand celle-ci n'ajoute pas de nouvelles fonctionnalités, elle se débarrasse de vieilles reliques héritées des anciennes versions de l'OS. Il y a quelques jours, nous vous parlions notamment de cette étrange restriction vieille de 30 ans, concernant le format FAT32, qui vient enfin d'être levée. Il s'avère que Windows 11 en a encore beaucoup de ce type en stock, et que Microsoft compte visiblement les moderniser une par une.

Cet écran de Windows vieux de presque 15 ans vient enfin de changer

C'est en effet ce qu'ont remarqué les Insiders avec la dernière build bêta de Windows 11. Il faut d'ailleurs bien regarder pour trouver ce changement, car celui-ci n'occupe pas une place fondamentale dans l'interface du système d'exploitation. Il s'agit de la petite icône animée qui s'affiche lorsque vous allumez ou éteignez votre PC. En lieu et place des traditionnels petits points formant un cercle, se trouve aujourd'hui une ligne unie tournant sur elle-même.

Sur le même sujet — Le speed test “natif” de Windows 11 est désormais disponible pour tous les utilisateurs, voici comment l’essayer

Certes, cela ne va absolument rien changer à votre manière d'utiliser Windows 11. Mais cette nouveauté n'a rien d'anodin. En effet, ce cercle de pointillés est en réalité une relique datant de Windows 8, que Microsoft n'a jamais pris le temps de moderniser entre-temps — trop occupée à trouver de nouvelles intégrations à Copilot, certainement. Ce nouveau design est donc un véritable signe envoyé par la firme, une nouvelle preuve de son engagement d'enfin faire de Windows un OS agréable et moderne.

Windows 11 nouvelle icone
Crédits : Neowin

La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Galaxy S27 : Samsung chamboulerait le design du bloc photo pour intégrer des aimants

Samsung pourrait enfin intégrer des aimants pour la recharge sans fil magnétique sur les Galaxy S27. Mais cela obligerait l’entreprise à revoir l’emplacement des capteurs photo. On pensait que pour…

Le Play Store mettra en avant les applications pensées pour les grands écrans

Si vous voulez profiter à fond de votre smartphone pliable ou de votre tablette, il faut des applications exploitant les écrans larges. Ça tombe bien, le Play Store de Google…

YouTube teste la recherche par IA, pour plus de temps perdu et des résultats erronés

Google adore l’IA et veut absolument que vous l’utilisiez, même dans ses applications qui n’en ont franchement pas besoin. Sa dernière “innovation” est Ask YouTube, une nouvelle méthode de recherche…

Moins chères et plus durables, ces batteries sans lithium signent leur entrée dans la cour des grands

Extraire du lithium coûte cher et détruit des écosystèmes entiers. Une alternative existe depuis des années, mais peinait à s’imposer. Un contrat record vient de lui donner une légitimité industrielle…

WhatsApp va enfin vous libérer de Google Drive en lançant son propre service de stockage sur le cloud

Meta serait en train de préparer l’arrivée d’un service de stockage sur le cloud entièrement dédié à WhatsApp. Celui-ci serait accessible gratuitement, soit via une formule d’abonnement pour bénéficier de…

La Xbox Helix pourrait coûter encore plus cher que prévu

Dans une récente interview, la dirigeante de Xbox Asha Sharma est interrogée sur le prix de la future console de Microsoft, la Xbox Helix. Elle n’a pas une très bonne…

Firefox améliore déjà son VPN gratuit en ajoutant une fonctionnalité qui le rend vraiment indispensable

Il y a à peine quelques semaines, Mozilla intégrait enfin un VPN gratuit à son navigateur Firefox. Pourtant, il est déjà temps pour l’organisation d’améliorer ce dernier, grâce à une…

Pourquoi le Steam Controller sort avant la Steam Machine ? Valve répond (et vous connaissez déjà la réponse)

Valve a enfin révélé la date de sortie officielle de son Steam Controller, qui sera disponible à la vente le 4 mai prochain. Mais pour l’heure, toujours aucune trace de…

Ce “bug” des batteries d’iPhone les empêchent de s’allumer, voici la solution

Si votre iPhone refuse de s’allumer malgré des heures en charge après que sa batterie soit tombée à 0 %, voici ce que vous devez faire pour qu’il passe enfin…

Dreame passe des aspirateurs aux fusées avec ce concept car qui pulvérise tous les records d’accélération

Dreame est connu pour ses aspirateurs robots haut de gamme. La marque chinoise vient de présenter un tout autre produit à San Francisco. Son concept car électrique embarque deux propulseurs…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.