Ces bugs de design qui traînaient dans Windows 11 depuis des années vont enfin disparaître en avril

Microsoft s'attaque enfin aux incohérences visuelles qui traînent dans Windows 11 depuis des années. La mise à jour d'avril 2026 apporte plusieurs corrections de design attendues de longue date. Boîtes de dialogue, pages Paramètres, stylet : le chantier est lancé.

Windows 11 souffre depuis sa sortie d'un défaut bien connu. Son interface mélange des éléments visuels issus de différentes époques, certains hérités de Windows 8 ou même de Windows 10. Microsoft a multiplié les promesses de cohérence graphique au fil des années. Des retouches ont bien été apportées, comme un nouveau menu Démarrer. Mais de nombreux éléments continuaient de jurer avec le reste de l'interface. La firme de Redmond a aussi annoncé de profonds changements pour l’OS dans sa 11ème version sur le plan de la sécurité et des permissions, une orientation affirmée depuis le début de l'année 2026.

C'est dans ce contexte que March Rogers, directeur associé du design chez Microsoft, a publié une annonce sur X. Il y confirme une série de corrections visuelles prévues pour avril 2026. La prochaine mise à jour majeure Windows 11 26H2 devrait prolonger cet effort, avec une boîte de dialogue Exécuter modernisée et d'autres retouches d'interface.

Les boîtes de dialogue en mode sombre et les pages Paramètres de Windows 11 vont enfin être corrigées

Selon l'annonce de March Rogers, plusieurs éléments longtemps négligés vont être mis à jour. Les pages de l'application Paramètres, jugées trop chargées, seront allégées et réorganisées. Les boîtes de dialogue de gestion des comptes vont enfin respecter le mode sombre. Cette incohérence était signalée depuis des années par les utilisateurs. Le Narrateur, outil d'accessibilité de Windows 11, gagnera une intégration avec Copilot sur davantage d'appareils. La page dédiée au stylet sera retravaillée pour mieux correspondre à l'essor des PC 2-en-1. Ces appareils hybrides se multiplient sur le marché, rendant cette mise à jour particulièrement bienvenue.

Certaines nouveautés sont déjà partiellement disponibles. La mise à jour de mars 2026 permet de renommer des fichiers dans l'Explorateur de fichiers à l'aide de la voix. Microsoft reconnaît qu'il reste encore beaucoup de travail. Ces corrections restent modestes, mais elles marquent un changement d'attitude. Après des années d'interface disparate, Windows 11 semble enfin prendre le chemin d'une cohérence visuelle durable.