Regardez les 10 premières minutes de Mortal Kombat 2 gratuitement

À l'occasion de la sortie du film Mortal Kombat 2 sur les plateformes de streaming, ses 10 premières minutes sont disponibles gratuitement. L'occasion de voir si ça vous donne envie de passer à la caisse.

Mortal Kombat 2

Vous vous souvenez peut-être de la série de jeux vidéo Mortal Kombat, qui a eu droit à un reboot il y a quelques années. Et le film alors ? Non, pas celui de 1995 avec Jean-Claude Van Damme. Celui de 2021, réalisé par Simon McQuoid. Ne vous en voulez pas si ça ne vous dit rien. Le long-métrage n'a pas fonctionné, en partie à cause de la Covid-19 obligeant de nombreuses salles de cinéma à rester fermées. L'arrivée simultanée sur HBO Max n'a pas sauvé le film, qui reste un échec.

Malgré des résultats décevants, une suite est confirmé. Elle voit finalement le jour le 8 mai 2026 aux États-Unis uniquement, avec Simon McQuoid aux commandes encore une fois. En tête d'affiche, Karl Urban (Eomer dans Le Seigneur des Anneaux ou Butcher dans The Boys par exemple) qui incarne le combattant Johnny Cage.

Environ 5 semaines plus tard, autant dire que ce n'est pas folichon : 128 millions de dollars de recettes pour un budget de 80 millions. Ça ne couvre pas les frais de marketing et d'exploitation. Mais peut-être que vous aurez quand même envie d'y jeter un œil en streaming ? Voici 10 minutes pour vous convaincre.

Comment regarder les 10 premières minutes du film Mortal Kombat 2 gratuitement

Rien de plus simple puisque c'est YouTube qui héberge la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton de lecture ci-dessous. Cette scène d'introduction nous donne droit au passé de Kitana, dont le désir de vengeance est au centre de ce Mortal Kombat 2. Se venger de qui ? De Shao Kahn, qui en a fait son esclave après avoir tué le roi Jerrod pour prendre le pouvoir. Ce combat est d'ailleurs visible en intégralité dans la vidéo.

Vous en verrez aussi un autre, opposant Kitana et sa sœur d'adoption Jade. La confrontation reste un entraînement avec des armes en bois, mais la chorégraphie donne une bonne idée de ce à quoi d'attendre pour le reste du long-métrage. Mortal Kombat 2 n'est pas encore sorti en streaming chez nous. Vous pouvez cependant le précommander sur Prime Vidéo dès maintenant pour 11,99 €.


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