Microsoft règle enfin ce qui agaçait le plus les utilisateurs de Windows 11

Les mises à jour de Windows 11 ont longtemps été une source de frustration. Microsoft vient d'annoncer quatre changements concrets pour y remédier. La firme de Redmond tient enfin ses promesses.

Windows 11
Crédits : Unsplash

Depuis sa sortie, Windows 11 traîne une réputation difficile. Les mises à jour s'installaient au pire moment, les redémarrages s'imposaient sans prévenir. Les utilisateurs n'avaient aucun moyen d'y échapper. Microsoft avait publiquement reconnu que l’OS cumulait trop de défauts et s'était engagé à les corriger. La firme a depuis multiplié les annonces pour reconquérir une communauté de plus en plus mécontente.

Ces efforts commencent à se concrétiser sur plusieurs fronts. Un projet secret baptisé K2, visant à accélérer Windows 11 en profondeur, avait récemment été mis au jour. La firme s'attaque désormais à un autre problème récurrent. La gestion de ces installations, longtemps imposée et ingérable, fait l'objet d'une refonte complète.

Windows 11 vous laisse enfin choisir quand installer vos mises à jour

Selon Windows Latest, ces améliorations ont été développées à partir de 7 621 retours d'utilisateurs. Microsoft les déploie actuellement dans les canaux Windows Insider, via les builds 26220.8282 et 26300.8289.

Voici les quatre changements apportés aux mises à jour de Windows 11 :

  • Un bouton “Mettre à jour plus tard” lors de la configuration initiale du PC
  • La possibilité de mettre en pause les mises à jour sans limite de durée
  • Des boutons distincts pour redémarrer ou éteindre sans installer les mises à jour
  • De nouvelles étiquettes pour identifier précisément les mises à jour de pilotes

Le changement le plus important concerne la pause des mises à jour. Windows 11 permettait jusqu'ici de les reporter sur une période maximale de 35 jours. Microsoft lève désormais cette limite en permettant de renouveler cette pause autant de fois que nécessaire. L'autre nouveauté notable touche au redémarrage. Les boutons “Redémarrer” et “Éteindre” seront désormais toujours disponibles, sans forcer l'installation d'une mise à jour en attente. Une nouvelle section “Mises à jour disponibles” regroupera aussi tous les types de correctifs dans Windows Update.

Ces améliorations sont actuellement disponibles pour les membres du programme Windows Insider. Microsoft prévoit de les déployer progressivement auprès de l'ensemble des utilisateurs de Windows 11 dans les prochaines semaines. 2026 s'annonce décidément comme l'année du grand rattrapage.


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