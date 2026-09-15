Avec son Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Poco F8 Ultra est au prix d’un milieu de gamme

Le Poco F8 Ultra profite d’une grosse baisse de prix pendant la French Week. Avec le code PHD60, la version équipée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage passe à 522 € au lieu de 830 €.

Profiter de ce bon plan

Le Poco F8 Ultra est actuellement affiché à 582,22 €. C’est déjà un prix très intéressant vu les caractéristiques du smartphone, mais avec sa campagne French Week en cours jusqu’au 20 septembre, AliExpress propose 60 € de réduction supplémentaire avec le code PHD60, ce qui ramène le prix à 522,22 €. Par rapport à son prix conseillé de 829,99 €, cela représente une économie de 307,77 €, soit environ 37 % de réduction.

Il s’agit de la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’offre porte le label Marque+, qui garantit que l’authenticité du produit a été vérifiée par AliExpress. Le smartphone est livré en moins de 3 jours depuis la France, et ce, gratuitement.

Une puce haut de gamme et un immense écran AMOLED

Le Poco F8 Ultra embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné ici de 12 Go de RAM LPDDR5X. Cette puce est suffisamment puissante pour faire tourner les jeux Android les plus exigeants dans d’excellentes conditions. Les 256 Go de stockage exploitent la norme UFS 4.1, plus rapide que celle que l’on trouve encore sur de nombreux smartphones moins chers.

Son écran est très grand. La dalle AMOLED a une diagonale de 6,9 pouces et affiche une définition de 2608 x 1200 pixels. Elle bénéficie d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, ainsi que d’une luminosité maximale annoncée à 3500 nits. Le confort devrait donc être au rendez-vous pour jouer.

POCO a aussi travaillé la partie audio avec Bose. Le smartphone dispose de deux haut-parleurs auxquels s’ajoute un petit caisson de basses intégré. On obtient ainsi un véritable système 2.1, une configuration encore inhabituelle sur un téléphone.

Un zoom optique 5x et une batterie de 6500 mAh

À l’arrière, le Poco F8 Ultra dispose de trois appareils photo de 50 MP. Le capteur principal Light Fusion 950 est accompagné d’un ultra grand-angle et surtout d’un téléobjectif périscopique proposant un zoom optique 5x. La caméra avant de 32 MP est dédiée aux selfies.

La batterie de 6500 mAh offre une capacité confortable pour tenir une grosse journée, même en sollicitant beaucoup le smartphone. Lorsqu’il faut la recharger, le Poco F8 Ultra peut supporter une puissance de 100 W en filaire. La recharge sans fil est également présente et monte jusqu’à 50 W.

Le smartphone bénéficie enfin d’une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Il fonctionne sous HyperOS 3, basé sur Android 16.