Oppo présente son Find X10 Pro Max : la nouvelle référence premium sur Android ?

Oppo partage de premières informations officielles sur son Find X10 Pro Max à venir, qui sortira en France. Le constructeur vise le très haut de gamme avec cet appareil.

oppo find x9 ultra test
Le Find X9 Ultra. Crédits : Phonandroid

Oppo accélère sa communication autour du Find X10 Pro Max, son prochain smartphone haut de gamme. La marque nous apprend que ce modèle sera commercialisé sur les marchés internationaux, dont la France, alors qu’on pouvait craindre qu’il soit exclusif à la Chine. Elle annonce également que le mobile est propulsé par une puce MediaTek Dimensity 9600 Pro gravée en 2 nm, selon le procédé avancé N2P de TSMC.

Le constructeur affirme que ce SoC offre 61 % d’amélioration de l’efficacité énergétique du CPU en multicœur par rapport à la génération précédente. Ce gain de performances va notamment lui permettre de traiter les charges de travail d’intelligence artificielle exécutées directement sur l’appareil, sans que le système ne soit ralenti ou que le dispositif ne souffre de souffre de surchauffe.

Oppo Find X10 Pro Max : des progrès significatifs pour l’IA locale

La partie CPU est composée deux cœurs C2-Ultra cadencés à 4,55 GHz et de six cœurs moins gourmands en énergie, pour des performances gobales 17 % supérieures. “Le contrôle indépendant de la fréquence de chaque cœur permet une gestion plus précise des différentes charges de travail”, précise Oppo.

Côté GPU, nous avons un G2-Ultra NX, qui octroit des capacités de ray tracing améliorées et de nouvelles fonctionnalités de rendu graphique neuronal. Le Dimensity 9600 Pro est 27 % plus performant lors de charges de travail intensives et prolongées au niveau du GPU que la puce des modèles antérieurs.

IA oblige, le NPU devient une priorité chez les fabricants. Le SoC du Find X10 Pro Max embarque une nouvelle architecture à double NPU : l’un à haute performance, l’autre à économie d’énergie. Le premier promet un boost de 51 % des performances de préremplissage des grands modèles de langage. Il se distingue aussi sur activités telles que l’inférence de grands modèles ou encore l’imagerie computationnelle.

Enfin, la technologie Laminar Flow Engine d’Oppo est intégrée pour optimiser le système. L’entreprise évoque “une fluidité extrême de l’interface et une faible consommation énergétique”. Le lancement des applications devrait aussi être accéléré, tout comme le chargement fluide et stable de contenus à l’écran, lors du défilement rapide de nombreuses photos par exemple.


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