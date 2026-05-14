Oups, les applications Office ne sont plus disponibles sur Windows 365

Un problème empêche les utilisateurs de Windows 365, la solution de cloud computing de Microsoft, de télécharger et d'installer les applications Office sur leur système.

Depuis bientôt 5 ans, Microsoft propose une solution de cloud computing, Windows 365, qui permet aux utilisateurs d'accéder à Windows 11 depuis n’importe quel appareil, et surtout de retrouver leurs applications, fichiers et activités de manière transparente. Avec ce service, on accède au même système qu'on soit sur PC de bureau, PC portable, ou même smartphone, éliminant certaines frictions d'un usage multi-appareils.

Si l'expérience de Windows 365 se montre fiable dans la plupart des cas, on constate un couac depuis quelque temps. Certains clients ne peuvent plus télécharger et installer les applications Office sur leur système virtuel, rapporte Bleeping Computer. Un bug bien gênant qui oblige les utilisateurs, souvent des professionnels, à trouver des alternatives pour travailler.

L'installation d'Office échoue sur les appareils Windows 365

“Nous avons constaté qu'une mise à jour récente du service contenait une modification de configuration qui affecte le téléchargement et l'installation d'Office sur les appareils Windows 365”, admet Microsoft. “Nous développons un correctif pour rectifier la configuration et le déploierons dans l'environnement concerné. La validation et le déploiement du correctif prendront du temps et nous suivrons de près leur progression”, ajoute l'éditeur.

La prochaine mise à jour est prévue pour ce vendredi 15 mai. Mais si l'on en croit les propos de Microsoft, il n'est pas certain que le correctif soit prêt à temps pour y être intégré et régler ce souci. On peut tout de même espérer que ce soit le cas, étant donné qu'il s'agit d'un problème assez important, touchant un abonnement payant utilisé par les professionnels et les entreprises. Tout utilisateur qui cherche à installer une application Office sur Windows 365 est “potentiellement” concerné, explique la firme, mais le bug n'apparaît pas pour tout le monde.

Tous les abonnements à Windows 365 incluent la prise en charge de la version de bureau de Microsoft 365 Apps (Word, Excel, PowerPoint), d’Outlook et de OneDrive. En attendant que le problème soit résolu, les utilisateurs concernés par cette erreur peuvent installer la suite Microsoft 365 sur leur système manuellement à partir de la page de téléchargement dédiée.