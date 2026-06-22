Microsoft fait marche arrière et réimpose son IA sur les PC sous Windows 11

Quelques mois après avoir renoncé sous la pression, Microsoft revient sur sa décision. La firme s'apprête à réinstaller son assistant d'intelligence artificielle sur de nombreux PC. Les utilisateurs européens échappent toutefois à la mesure.

Microsoft pousse son assistant d'intelligence artificielle dans tous les recoins de Windows 11 depuis des mois. Cette stratégie agace une partie des utilisateurs, lassés de voir l'IA s'imposer partout. Face à la grogne, l'éditeur américain avait fini par lever le pied au printemps dernier. La firme de Redmond avait alors renoncé à installer de force Microsoft 365 Copilot sur l'OS. Beaucoup pensaient cette trêve durable. Le terme moqueur Microslop circulait alors largement sur les réseaux sociaux. Cette critique traduisait le ras-le-bol face à la présence envahissante de la tech.

Cette accalmie aura été de courte durée. Microsoft revient aujourd'hui sur sa décision et relance l'installation automatique de son assistant. Le groupe cherche depuis longtemps la bonne place pour Copilot dans Windows 11, sans jamais convaincre. L'application concernée se nomme Microsoft 365 Copilot. Elle rassemble les fonctions d'IA intégrées aux logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Le célèbre bouton Copilot a aussi refait surface dans les menus de ces programmes.

Microsoft va relancer l'installation forcée de Microsoft 365 Copilot sur Windows 11 dès cet été

Microsoft remet donc en route l'installation automatique de Microsoft 365 Copilot. Une note publiée dans le Microsoft 365 Message Center détaille le calendrier de l'opération. Le déploiement a démarré en juin et se poursuivra jusqu'à la mi-juillet. L'éditeur n'utilise pas le Microsoft Store pour cette opération. Il s'appuie sur le système de mise à jour intégré à la suite Office. L'installation reste activée par défaut sur les machines concernées. La firme justifie ce choix par un accès simplifié aux fonctions de productivité. Elle promet une découverte plus facile des outils dopés à l'IA.

Seuls les PC équipés des applications de bureau Microsoft 365 sont visés par cette mesure. Les utilisateurs souhaitant l'éviter doivent se désinscrire eux-mêmes au préalable. Cette démarche pèse surtout sur les administrateurs informatiques des entreprises. Les résidents de l'Espace économique européen échappent toutefois à cette installation forcée. Le règlement européen interdit d'installer un logiciel sans le consentement de l'utilisateur. Le géant américain contourne donc cette contrainte partout ailleurs dans le monde. Les Européens restent pour l'instant les seuls vraiment protégés.