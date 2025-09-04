Après une mise à jour de sécurité, de nombreux utilisateurs de Windows rencontrent un problème inattendu. Plusieurs logiciels ne peuvent plus être installés normalement. Microsoft a reconnu le bug et propose une solution temporaire.

Les mises à jour de Windows ne se passent pas toujours comme prévu. Bien qu’elles soient conçues pour améliorer la sécurité ou la stabilité du système, il arrive que certains correctifs provoquent des effets indésirables. En juin déjà, une mise à niveau de Windows 11 avait causé des plantages dans des jeux et des problèmes avec le Bluetooth. Cette fois, c’est une fonction encore plus essentielle qui est touchée : l’installation de logiciels.

Microsoft a confirmé qu’un bug lié à la mise à jour KB5063878 empêche certains utilisateurs d’installer des applications. Le problème concerne Windows 10, Windows 11 et les versions Server. Après l’installation de ce correctif, certains logiciels refusent de s’installer si l’utilisateur n’a pas les droits administrateur. Même des programmes courants comme Office 2010 ou des outils professionnels comme AutoCAD sont concernés.

Le problème identifié par Microsoft concerne un bug introduit par la mise à jour KB5063878. Il est lié à un changement dans la gestion des droits utilisateur. Microsoft a voulu corriger une faille de sécurité, mais cela a eu un effet inattendu. Désormais, quand un utilisateur sans droits administrateur tente d’installer certains logiciels, une erreur apparaît, et l’installation échoue. Cela pose problème dans les environnements partagés ou en entreprise, où tous les utilisateurs ne disposent pas de privilèges élevés. Ce blocage peut aussi gêner à la maison, notamment sur les PC familiaux où plusieurs personnes utilisent le même compte sans accès complet au système.

Pour contourner ce bug, Microsoft recommande de lancer les installations en tant qu’administrateur. Si ce n’est pas possible, une solution technique existe via les stratégies de groupe, mais elle demande des connaissances avancées. Elle consiste à activer une règle spécifique qui restaure l’ancien comportement, via le système Known Issue Rollback. Cette méthode est surtout utilisée dans les entreprises ou les réseaux professionnels. Encore un bel exemple de mise à jour qui, au lieu de simplifier les choses, complique la vie de nombreux utilisateurs.