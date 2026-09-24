Windows 11 : on peut enfin supprimer les applications compagnon Microsoft 365 installées automatiquement sur les PC

L’année dernière, Microsoft imposait des applications compagnon Microsoft 365 qui étaient installées automatiquement sur le système. Celles-ci vont bientôt être abandonnées et il est même possible de les supprimer dès à présent.

Microsoft 365
Crédits : Microsoft

Il y a un peu plus d’un an, Microsoft commençait à déployer de nouvelles applications compagnon pour la suite Microsoft 365 sur Windows 11 : Contacts, Fichiers et Calendrier. Qu’on en ait besoin ou non, celles-ci étaient installées automatiquement sur le PC des utilisateurs concernés. L’objectif de Microsoft était de les imposer comme des outils boostant la productivité grâce à Copilot et à un accès rapide depuis la barre des tâches, afin de les rendre indispensables à nos yeux. Autant dire que l’éditeur a échoué.

“Ces applications légères s’intègrent parfaitement à Microsoft 365, permettant aux utilisateurs de rechercher efficacement des contacts, de naviguer dans les organigrammes, de localiser des fichiers, de consulter des calendriers et de rationaliser les flux de travail sans distraction”, expliquait l’entreprise à l’époque. Ces programmes n’auront pourtant pas survécu bien longtemps, puisqu’ils vont être définitivement désactivés avant le 16 décembre 2026. Il ne sera plus du tout possible de les utiliser à cette date, même s’ils ne sont pas supprimés manuellement.

Windows 11 perd déjà les applications compagnon Microsoft 365

“Leur suppression n’affecte en rien les fonctionnalités existantes ni les données Microsoft 365. Vous pouvez continuer à accéder aux mêmes informations en utilisant les fonctionnalités Microsoft 365 et Windows existantes”, précise Microsoft. Et pour ceux qui souhaiteraient s’en débarasser dès maintenant, il est possible de les supprimer en suivant l’une des deux manipulations ci-dessous :

  • Pour désinstaller l’application, accédez à Paramètres Windows > Applications > Applications installées , recherchez Microsoft 365 Companions, puis sélectionnez le menu « … » situé à côté. Sélectionnez Désinstaller , puis confirmez.
  • Saisissez « Calendrier » , « Contacts » ou « Fichiers » dans la zone de recherche Windows . Lorsque l’application apparaît, faites un clic droit et sélectionnez « Désinstaller » . La désinstallation d’une application entraînera la désinstallation de toutes les autres. Si le menu ne s’affiche pas, commencez à saisir le nom de l’application, puis accédez à l’ onglet « Applications » .

Si vous faîtes partie des quelques utilisateurs qui ont recours aux app compagnons, il va falloir changer vos habitudes. Vous pouvez consulter votre calendrier et vos contacts dans Outlook et Teams. Pour la recherche de fichiers, diverses options sont disponibles : la zone de recherche Windows, l’Explorateur de fichiers, SharePoint, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint et Copilot.


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