Instagram : les pirates ont trouvé une nouvelle manière de voler votre compte et elle est dangereusement simple

Une nouvelle arnaque sévit actuellement auprès des utilisateurs d’Instagram. Des pirates ont trouvé une méthode leur permettant de bloquer le compte de leur victime avant de demander une rançon. Le pire, c’est que n’importe qui peut s’adonner à cette pratique.

Ce ne sont pas les arnaques qui manquent sur Instagram. Cela fait bien longtemps que les pirates ont compris que l’extrême popularité du réseau social était une aubaine pour leur combine malveillante. Mais la plupart du temps, celles-ci nécessitent un certain savoir-faire pour être mises en place, ou au moins un mensonge bien ficelé, comme lorsque l’on vous propose d’obtenir un compte certifié. Mais ce n’est pas toujours le cas, et la dernière arnaque en date le montre bien.

Depuis peu, Meta propose un système automatisé de signalement pour vol de contenu sous copyright. Il suffit de faire la demande depuis Instagram en ciblant un compte en particulier et, la plupart du temps, ledit compte se retrouve suspendu en attendant que l’affaire soit résolue. C’est précisément cette fonctionnalité que les arnaqueurs emploient pour faire pression sur leur victime, puisqu’ils savent que la meilleure menace auprès de certains est justement de perdre leur compte.

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Cette fonctionnalité d’Instagram est du pain béni pour les arnaqueurs

La méthode est donc particulièrement simple. Les arnaqueurs ciblent un compte, de préférence celui d’un créateur qui génère des revenus avec son contenu, puis effectuent un signalement pour violation de copyright. Une fois le compte suspendu, ils contactent leur propriétaire sur Telegram pour lui demander une rançon, en promettant qu’ils retireront la plainte dès lors que la somme exigée sera versée.

Les sommes en question varient selon les témoignages. Certains admettent s’être résignés à payer 50 dollars pour récupérer leur compte, tandis que d’autres sont allés jusqu’à verser 900 dollars à leurs arnaqueurs. Il n’est pas difficile d’imaginer que la rançon s’indexe sur le nombre d’abonnés des comptes visés, et surtout sur les revenus générés par ces derniers. Même si vous ne vivez pas de votre contenu sur Instagram, prenez garde à cette nouvelle arnaque qui ne manquera pas de se propager.

Source : BBC