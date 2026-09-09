ChatGPT Images 2.5 : la fonction Sketch transforme vos croquis en œuvres d’art

ChatGPT met à jour son modèle de génération d’images avec une version 2.5 intégrant deux nouveautés majeures : Sketch et Templates. La première part de votre ébauche pour un résultat de qualité, la seconde permet de se baser sur des modèles prédéfinis à affiner.

Créer une image ou retoucher une photo à l’aide de l’intelligence artificielle, ce n’est pas nouveau. Par contre, au fil des mises à jour du modèle qui s’en charge, la qualité du résultat s’améliore. OpenAI annonce ainsi ChatGPT Images 2.5, la nouvelle version de son générateur. Il propose deux nouveautés : Sketch et Templates.

L’idée de ChatGPT Sketch est simple : vous gribouillez votre idée comme vous le feriez sur Paint par exemple, vous tapez la requête de votre choix (« Fais une chemise/une table/un plan/une affiche/un tatouage », etc) et l’IA se charge du reste. Vous pouvez ensuite affiner la création en ajoutant des directives.

ChatGPT Templates va quant à lui partir de modèles déjà générés et préremplis. Ce sont surtout des affiches, des infographies, des flyers ou encore des logos. À l’aide d’une série de questions posées en amont, l’IA comprendra mieux ce que vous cherchez à obtenir avant de générer le résultat. Si ce dernier vous plaît, vous pouvez le partager publiquement avec le prompt qui a permis sa création.

ChatGPT Images 2.5 devient plus performant à tous les niveaux

« Images 2.5 offre un éclairage plus naturel et des textures plus riches, préserve mieux les sujets de vos photos de référence et suit les instructions de retouche de manière plus fiable au fil des itérations », nous dit OpenAI. Des déclarations qu’il faudra prendre pour argent comptant puisqu’aucune n’est appuyée par des chiffres. En revanche, la firme avance une baisse de 50 % du temps de latence, autrement dit une génération d’images 2 fois plus rapide que le modèle précédent.

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ChatGPT Images 2.5 est déployé depuis le 8 septembre 2026 « pour les utilisateurs de ChatGPT, ChatGPT Work et Codex, tous niveaux [d’abonnement] confondus, sur ordinateur, mobile et sur le Web ». Deux modèles à destination des développeurs, GPT-Image-2.5 Flare et GPT-Image-2.5 Sunburst, sont également de la partie moyennant finances.