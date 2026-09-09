Garmin : une mise à jour majeure et son avalanche de nouveautés débarquent sur ces trois montres connectées

Il y a des mises à jour que l’on attend plus que d’autres. Entre correctifs de bugs et fonctionnalités inédites, les propriétaires de ces trois modèles de montres Garmin vont être ravis : la dernière version logicielle stable vient d’être déployée et elle apporte son lot de nouveautés.

La rentrée, au même titre que la nouvelle année, est souvent synonyme de bonnes résolutions : se coucher plus tôt, éviter de commander, manger plus sainement ou encore reprendre le sport font régulièrement partie des objectifs que l’on se donne.

Allez savoir s’il y a un lien, mais Garmin vient de déployer la version stable de sa dernière mise à jour majeure – la première depuis plus de trois mois comme le souligne Notebookcheck – sur trois de ses modèles de montres connectées. Cette version 18.29 apporte de nombreux correctifs, mais également de nouvelles fonctionnalités.

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3 montres Garmin reçoivent une avalanche d’améliorations

Une douzaine de changements sont en effet recensés sur le journal des modifications. On le disait, cette mise à jour majeure concerne trois montres connectées Garmin : la Venu 4, la Venu X1 et la Vivoactive 6. Si ces appareils partagent plusieurs améliorations, certains modèles bénéficient d’ajustements spécifiques.

La mise à jour introduit sur ces trois montres connectées l’activité Ski de fond en intérieur, mais également une suggestion d’entraînement rapide pour la course à pied. Elle met aussi à jour les traductions. Pour le reste, il s’agit de résolution de bugs, qu’ils soient mineurs ou plus handicapants. Par exemple, la mise à jour corrige des problèmes de redémarrage (lors d’un entraînement libre de musculation ou de l’installation conjointe du logiciel d’invites vocales et du logiciel hôte).

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Elle corrige aussi le raccourci de tour de circuit à l’écran qui n’apparaissait plus lors des entraînements HIIT et réduit les déverrouillages intempestifs liés à la fonction de verrouillage tactile. Et voici une liste des autres problèmes corrigés :

Les pertes de suivi de l’allure/vitesse, surtout lors des entraînements par intervalles.

La non-correspondance entre les jours d’entraînement affichés sur la montre et ceux affichés dans le programme Garmin Coach.

La sélection des jours de repos pour les suggestions d’entraînements quotidiens ou les programmes Garmin Coach.

L’impossibilité de démarrer une suggestion d’entraînement multisport.

Quant à la Venu 4, elle gagne une fonction de sécurité : si elle détecte une chute, alors elle envoie aux contacts d’assistance un message ainsi que la localisation de son propriétaire. Mais ce n’est pas la seule amélioration que lui apporte la mise à jour.

Avec la Venu X1, elles reçoivent la fonction de commande vocale qui s’active avec l’expression clé « Ok Garmin ». Le raccourci de la lampe de poche est aussi optimisé sur ces deux modèles, afin de faciliter le basculement entre les modes activé, désactivé et stroboscopique. La mise à jour ajoute également du contexte au contrôle du volume et corrige deux bugs y ayant trait, à savoir le volume qui restait au mauvais niveau après l’éjection de l’eau et l’augmentation du volume de la musique suite au déclenchement d’une alarme.