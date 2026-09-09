Apple aurait choisi un nom inattendu pour son premier iPhone pliable

Apple présentera dans la soirée à Cupertino son tout premier téléphone pliant. À seulement quelques heures de la conférence, une ultime indiscrétion chamboule les pronostics concernant l’appellation retenue. Le prix demandé au lancement commencerait également à se dessiner.

Samsung, Honor et Motorola commercialisent des téléphones pliables depuis près de sept ans. Apple, lui, a longtemps regardé ce marché progresser sans intervenir, laissant ce format s’installer chez ses concurrents. Plusieurs analystes anticipaient déjà des volumes très faibles pour ce futur iPhone, avec un prix forcément élevé. Depuis fin 2025, la flambée des puces mémoire complique encore l’équation. Un tel changement si près de l’annonce semblait pourtant improbable, la conférence étant programmée dans la soirée à Cupertino.

Le rendez-vous approche. John Ternus assurera dans la soirée sa première keynote de rentrée depuis sa nomination à la tête d’Apple. Or, juste avant l’ouverture, une nouvelle indiscrétion vient modifier le scénario. Deux éléments considérés comme acquis seraient en réalité différents. Le futur mobile pliable de Cupertino conserverait donc une part de surprise, malgré les nombreuses indiscrétions accumulées au fil des derniers mois.

Apple choisirait iPhone Duo pour son premier pliable, commercialisé dès 2 000 dollars

D’après un rapport signé Mark Gurman chez Bloomberg, Apple aurait finalement écarté l’appellation iPhone Ultra pour baptiser son appareil pliable, après des mois entiers de rumeurs. La marque retiendrait iPhone Duo. Cupertino préférerait mettre l’accent sur ses deux écrans plutôt qu’adopter un suffixe associé au très haut de gamme. En 256 Go, l’appareil coûterait 2 000 dollars au minimum, environ 1 850 euros. Ces variantes supérieures pourraient atteindre presque 2 780 euros.

Le calendrier prévu réserverait toutefois une déception. L’iPhone Duo ne serait disponible qu’en octobre, plus tard que les versions Pro, avec plusieurs semaines d’écart. Des complications rencontrées pendant la fabrication expliqueraient ce retard. Mark Gurman considère malgré tout que le délai devrait rester limité. Pour l’heure, Cupertino n’a encore validé aucune de ces informations, alors que cette commercialisation interviendrait plusieurs semaines après la conférence.

Une augmentation d’environ cent euros concernerait aussi les iPhone 18 Pro et Pro Max. Apple aurait initialement visé 1 999 dollars, puis abandonné cet objectif face à l’envolée tarifaire de la mémoire vive. Cette hausse découle des besoins croissants des centres de données consacrés à l’intelligence artificielle. La confirmation tombera ce soir dès 19 heures, heure de Paris.