Apple aurait choisi un nom inattendu pour son premier iPhone pliable

Apple présentera dans la soirée à Cupertino son tout premier téléphone pliant. À seulement quelques heures de la conférence, une ultime indiscrétion chamboule les pronostics concernant l’appellation retenue. Le prix demandé au lancement commencerait également à se dessiner.

iPhone Ultra
Crédit : Instant Digital

Samsung, Honor et Motorola commercialisent des téléphones pliables depuis près de sept ans. Apple, lui, a longtemps regardé ce marché progresser sans intervenir, laissant ce format s’installer chez ses concurrents. Plusieurs analystes anticipaient déjà des volumes très faibles pour ce futur iPhone, avec un prix forcément élevé. Depuis fin 2025, la flambée des puces mémoire complique encore l’équation. Un tel changement si près de l’annonce semblait pourtant improbable, la conférence étant programmée dans la soirée à Cupertino.

Le rendez-vous approche. John Ternus assurera dans la soirée sa première keynote de rentrée depuis sa nomination à la tête d’Apple. Or, juste avant l’ouverture, une nouvelle indiscrétion vient modifier le scénario. Deux éléments considérés comme acquis seraient en réalité différents. Le futur mobile pliable de Cupertino conserverait donc une part de surprise, malgré les nombreuses indiscrétions accumulées au fil des derniers mois.

Apple choisirait iPhone Duo pour son premier pliable, commercialisé dès 2 000 dollars

D’après un rapport signé Mark Gurman chez Bloomberg, Apple aurait finalement écarté l’appellation iPhone Ultra pour baptiser son appareil pliable, après des mois entiers de rumeurs. La marque retiendrait iPhone Duo. Cupertino préférerait mettre l’accent sur ses deux écrans plutôt qu’adopter un suffixe associé au très haut de gamme. En 256 Go, l’appareil coûterait 2 000 dollars au minimum, environ 1 850 euros. Ces variantes supérieures pourraient atteindre presque 2 780 euros.

Le calendrier prévu réserverait toutefois une déception. L’iPhone Duo ne serait disponible qu’en octobre, plus tard que les versions Pro, avec plusieurs semaines d’écart. Des complications rencontrées pendant la fabrication expliqueraient ce retard. Mark Gurman considère malgré tout que le délai devrait rester limité. Pour l’heure, Cupertino n’a encore validé aucune de ces informations, alors que cette commercialisation interviendrait plusieurs semaines après la conférence.

Une augmentation d’environ cent euros concernerait aussi les iPhone 18 Pro et Pro Max. Apple aurait initialement visé 1 999 dollars, puis abandonné cet objectif face à l’envolée tarifaire de la mémoire vive. Cette hausse découle des besoins croissants des centres de données consacrés à l’intelligence artificielle. La confirmation tombera ce soir dès 19 heures, heure de Paris.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Instagram : les pirates ont trouvé une nouvelle manière de voler votre compte et elle est dangereusement simple

Une nouvelle arnaque sévit actuellement auprès des utilisateurs d’Instagram. Des pirates ont trouvé une méthode leur permettant de bloquer le compte de leur victime avant de demander une rançon. Le…

ChatGPT Images 2.5 : la fonction Sketch transforme vos croquis en œuvres d’art

ChatGPT met à jour son modèle de génération d’images avec une version 2.5 intégrant deux nouveautés majeures : Sketch et Templates. La première part de votre ébauche pour un résultat…

Garmin : une mise à jour majeure et son avalanche de nouveautés débarquent sur ces trois montres connectées

Il y a des mises à jour que l’on attend plus que d’autres. Entre correctifs de bugs et fonctionnalités inédites, les propriétaires de ces trois modèles de montres Garmin vont…

Windows 11 : la dernière mise à jour fait le plein de nouveautés, en avant la customisation

Microsoft déploie actuellement Windows 11 KB5124008, la dernière version de son système d’exploitation. La mise à jour apporte avec elle plusieurs nouvelles fonctionnalités, qui mettent l’accent sur la personnalisation de…

Google va volontairement dégrader son moteur de recherche en Europe, voici pourquoi

Les résultats de recherche de Google changent de visage en Europe. Le géant américain assume une dégradation sans précédent dans toute son histoire. Certaines informations affichées jusqu’ici disparaissent purement et…

-52% sur les Galaxy Buds 4 Pro : les écouteurs Samsung chutent sous les 120 €

Les Galaxy Buds 4 Pro sont à moitié prix. Amazon vend les écouteurs haut de gamme de Samsung à 169 € avec un chargeur secteur, puis une ODR fait tomber…

The Legend of Zelda Ocarina of Time remake : Nintendo dévoile une longue vidéo de gameplay sur Switch 2

Nintendo a révélé de longues minutes de gameplay du remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Switch 2. Entre respect de l’oeuvre originale et modernisation nécessaire de…

Keynote Apple du 9 septembre 2026 : comment et quand suivre les annonces en direct

Comme à chaque rentrée, Apple prend la parole pour présenter ses nouveaux produits lors d’une keynote. On vous explique où et quand suivre la conférence en direct. La keynote Apple…

Meilleures eSIM pour Bali : laquelle choisir ?

Vous partez à Bali pour découvrir l’une des îles les plus touristiques de l’archipel indonésien ? Bali ne se limite pas à Denpasar, Kuta ou Seminyak. Si vous comptez en…

Le pack Samsung Galaxy S26 avec les Buds 4 offerts est à prix sacrifié pour les French Days

Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, et vous cherchez un modèle récent avec des caractéristiques haut de gamme ? Durant les French Days, vous pouvez vous équiper de l’excellent Samsung…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.