La nouvelle version de OneDrive fuite et annonce une application repensée pour Windows 11

Une fuite révèle une toute nouvelle application OneDrive pour Windows 11. L’outil affiche une interface repensée qui met en avant les photos et les vidéos.

Windows 11 continue d’évoluer avec des ajouts qui vont au-delà du simple système d’exploitation. Microsoft multiplie les applications conçues pour s’intégrer de manière fluide, en misant sur un design cohérent et des fonctions liées au cloud. Cette stratégie vise à unifier les services déjà utilisés par des millions d’utilisateurs.

Selon Windows Central, une nouvelle version de OneDrive a fuité directement depuis les serveurs de Microsoft. Il s’agit cette fois d’une application autonome, et non plus d’une simple intégration au sein de l’explorateur ou de l’application Photos. L’interface adopte un style moderne inspiré du Fluent Design, avec menus arrondis et effets de transparence rappelant l’esthétique de Windows 11.

La nouvelle application OneDrive introduit une galerie et des fonctions Copilot

L’application, baptisée OneDrive.app.exe, permet de basculer entre deux modes : gestion des fichiers ou galerie. Dans cette dernière, les utilisateurs accèdent à leurs photos et vidéos via plusieurs sections comme Moments, Albums, Personnes ou Favoris. La fonction Moments rappelle celle déjà présente sur mobile : elle affiche des clichés pris à la même date lors d’années précédentes, pour raviver des souvenirs. Un menu flottant apparaît en bas de l’écran lors de la sélection d’images, offrant des options rapides comme partager, ajouter à un album ou supprimer.

La partie gestion de fichiers reste similaire à l’interface web de OneDrive, mais avec une nouveauté marquante : Copilot. En survolant un document, une icône permet d’ouvrir un chat pour obtenir un résumé ou une FAQ générée automatiquement, sans ouvrir le fichier. Microsoft intègre donc directement l’intelligence artificielle à la gestion des contenus. Pour l’instant, on ignore la date de déploiement officiel, mais un événement OneDrive prévu le 8 octobre pourrait lever le voile sur cette application.

Reste une question : pourquoi proposer une application dédiée alors que Windows 11 intègre déjà OneDrive dans l’explorateur et l’app Photos ? L’idée semble être de réunir toutes les fonctions en un seul endroit, sans passer d’une interface à l’autre. Cette approche rappelle la stratégie adoptée avec la nouvelle application Outlook, également basée sur le web. Si Microsoft parvient à rendre cette version aussi fluide qu’annoncé, elle pourrait devenir un point d’entrée unique pour gérer fichiers, images et documents dans le cloud.