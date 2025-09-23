La fin de Windows 10 est proche, voici comment préserver la sécurité de votre PC

La fin du support de Windows 10 approche à grands pas. Dès le 14 octobre prochain, Microsoft cessera officiellement de prendre en charge son ancien OS. Voici les mesures à prendre impérativement pour garantir la sécurité de votre PC après la date fatidique.

Comme vous le savez peut-être, Windows 10 vit ses derniers instants en tant que système d'exploitation officiellement pris en charge. Comme l'avait annoncé Microsoft en 2021, la firme américaine va mettre un terme au support de Win 10 dès ce 14 octobre 2025.

Concrètement et à partir de cette date fatidique, l'ancien OS ne bénéficiera donc plus de mises à jour. Terminé les correctifs de sécurité mensuels, les corrections de bugs et les améliorations de l'expérience utilisateur, Windows 10 deviendra officiellement un système d'exploitation obsolète… à la merci des pirates. Faute de support, des personnes malveillantes pourront exploiter sans limite d'éventuelles failles de sécurité et cibler les millions d'utilisateurs encore sous Windows 10.

Une situation plutôt inquiétante mine de rien, surtout quand on sait que Windows 10 est aujourd'hui installé sur près de la moitié des PC du monde (en comptant les particulier et les professionnels). En effet, Windows 10 affichait encore en août 2025 45 % de parts de marché, contre 49 % pour Windows 11. Malgré les risques manifestes encourus par ses utilisateurs, Microsoft ne compte pas céder. Windows 10 va mourir, et rien ni personne ne pourra y changer quoique ce soit… A l'exception peut-être de cette pétition signée par 23 organisations. La plainte d'un utilisateur déposée à l'encontre de Microsoft pourrait également aboutir à quelque chose.

Ce qu'il faut savoir sur la fin du support de Windows 10

Malheureusement, rien n'est certain et à l'heure où nous écrivons ces lignes, la fin du support du Win 10 est toujours actée au 14 octobre prochain. Concrètement, voici un résumé de ce qu'il faut savoir :

Microsoft ne fournira plus de mises à jour de sécurité et de nouvelles fonctionnalités , ni de support technique pour les PC sous Windows 10

, ni de support technique pour les PC sous Windows 10 Les entreprises et organisations toujours sous Windows 10 pourront avoir des difficultés à maintenir leur conformité réglementaire avec des logiciels non pris en charge

Les applis sous Windows 10 pourraient ne plus être prises en charge , faute de MAJ sur l'OS. Certaines fonctionnalités ne pourraient donc plus fonctionner correctement

, faute de MAJ sur l'OS. Certaines fonctionnalités ne pourraient donc plus fonctionner correctement Les applis Microsoft 365 exécutées sur des PC Win 10 personnels et professionnels continueront à recevoir des MAJ de sécurité jusqu'au 10 octobre 2028 et des fonctionnalités inédites jusqu'en août 2026. Le support technique ne sera en revanche plus disponible

et des fonctionnalités inédites jusqu'en août 2026. Le support technique ne sera en revanche plus disponible L'antivirus Microsoft Defender pour Windows 10 continuera de recevoir des mises à jour de sécurité jusqu'en octobre 2028

Comment savoir si son PC Win 10 peut migrer sous Windows 11 ?

Comme vous le savez peut-être, il est nécessaire de cocher certaines cases spécifiques pour pouvoir migrer sous Windows 11. En effet, le dernier OS de Microsoft nécessite une configuration matérielle minimale requise pour s'exécuter. Il faut notamment :

un processeur 64 bits Intel ou AMD compatible et cadencé au moins à 1 GHz et doté de deux coeurs minimum

4 Go de RAM au minimum

64 Go d'espace de stockage au minimum

un système UEFI compatible Secure Boot

une compatibilité DirectX 12

un module de plateforme sécurisée, à savoir la tant décriée puce TPM 2.0

A moins de connaître sa configuration sur le bout des doigts, il peut être difficile de savoir si sa machine répond à tous ces critères. Fort heureusement, on peut en avoir le coeur net en quelques clics grâce à un logiciel mis en place par Microsoft : l'application Contrôle d'intégrité du PC.

Pour résumer, il suffit de la télécharger (vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus) et de l'installer sur votre PC. Ceci fait, lancez le test en cliquant sur Vérifier maintenant. Au bout de quelques instants, l'appli vous dira si votre PC répond ou pas à la configuration requise pour Windows 11. En cas de réponse négative, le logiciel vous expliquera pourquoi (processeur non pris en charge, absence de puce TPM 2.0, etc.).

Comment garantir la sécurité de son PC Windows 10 ?

On peut voir le bon côté des choses en se disant que Microsoft ne compte pas laisser les utilisateurs de Windows 10 dans le démuni le plus total. En effet, l'entreprise a lancé un nouveau programme de “mises à jour de sécurité étendues” (ESU). Grâce à lui, ceux qui le souhaitent pourront bénéficier d'une année supplémentaire de patchs de sécurité.

Pour profiter gratuitement de cette extension du support, il faudra s'inscrire au programme ESU depuis la section Mise à jour et sécurité dans Windows Update :

cliquez ensuite sur Rechercher des mises à jour pour rafraîchir la page

pour rafraîchir la page Un message “La prise en charge de Windows 10 se termine en octobre 2025” devrait apparaître

Cliquez sur le bouton S'inscrire maintenant

Concrètement, vous aurez ensuite trois options pour bénéficier du programme :

réaliser une sauvegarde de vos données/paramètres sur OneDrive, le service de stockage sur le cloud de Microsoft

échanger 1000 points Microsoft Rewards

ou bien payer 30 €

Vous l'aurez compris, les deux premières options ont l'avantage d'être gratuite. Si vous êtes toutefois réticent à transférer les données de votre machine sur les serveurs de Microsoft, ou si vous n'avez pas assez de points Microsoft Rewards, il faudra donc sortir la carte bleue.