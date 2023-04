Windows 11 : Microsoft ajoute des pubs dans le menu Démarrer pour vanter ses services

Microsoft est en train d’expérimenter une nouvelle « fonctionnalité » chez certains utilisateurs de Windows 11 : l’inclusion de fenêtres incitant à s’abonner à ses services, tout cela dans le menu démarrer. Une manœuvre qui pourrait s’apparenter à de la publicité.

Microsoft veut vraiment que vous utilisiez ses services, comme OneDrive ou encore Microsoft 365 (disponible via un abonnement). Pour ça, la firme de Redmond use de tous les moyens possibles pour vous convaincre, comme faire de la publicité dans les recoins les plus surprenants de Windows 11.

Certains utilisateurs ont en effet remarqué l’apparition de nouvelles fenêtres dans le menu Démarrer. Cela se passe plus précisément dans le petit menu qui apparaît lorsqu’on clique sur le profil. En plus des trois options habituelles (modifier les paramètres, verrouiller et se déconnecter), une nouvelle apparaît. Elle vante les services de Microsoft.

Microsoft commence à faire de la publicité dans Windows 11

Ces signalétiques incitent à plusieurs choses (si ce n’est pas déjà fait) : se connecter à un compte Microsoft, utiliser le service (payant) Microsoft 365, renforcer sa sécurité ou encore se servir de OneDrive, le service cloud de la marque. Dans les faits, rien de surprenant, puisque Microsoft cherche juste à tourner l’utilisateur vers son écosystème, mais la manœuvre est un peu curieuse, voire aggressive.

D’aucun pourrait en effet considérer cela comme de la publicité, invasive qui plus est, celle-ci apparaissant à des endroits inopportuns. Certes, les services offerts par le constructeur sont intéressants et performants, mais inciter à outrance à s’en servir peut à la fois être contre-productif et un signe qu’ils n’ont pas tant de succès que cela.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft vante les mérites de ses propres services dans Windows 11. En effet, des « pubs » ont fait leur apparition dans la nouvelle barre de recherche. Là encore, il ne s’agit que de services de la marque. Un petit coup d’autopromo afin de persuader les utilisateurs à rester exclusivement sur les applications Microsoft.

Pour rappel, Windows 11 mise énormément sur la convergence de tout l’écosystème Microsoft, que ce soit OneDrive, 365 ou encore Outlook. De ce fait, la connexion avec un compte adapté est quasi-obligatoire pour installer le système d’exploitation.

Source : Windows Latest