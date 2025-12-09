Marre de l’invasion de l’IA dans Windows 11 ? Ce script défie Microsoft et promet de supprimer toutes les fonctions IA (même cachées) de l’OS

Si Microsoft a décidé que l’avenir de Windows reposait sur l’IA, ce virage pris par la firme de Redmond n’est pas au goût de tout le monde. Des développeurs proposent des scripts pour retirer les composants IA du système. Mais l’un d’eux se distingue : il promet de supprimer toutes les fonctions IA, y compris celles cachées.

On ne compte plus les articles dans lesquels on vous présente les nouvelles fonctionnalités IA ajoutées par Microsoft à Windows 11. Cette technologie toujours en plein essor s’immisce partout : dans l’Explorateur de fichiers, dans la Xbox Game Bar avec Gaming Copilot, dans le Bloc-notes… La firme de Redmond l’a déclaré depuis quelques mois déjà : l’avenir de son système d’exploitation sera « agentique ». Il faut donc s’attendre à ce que Microsoft implémente toujours plus de fonctions IA dans les prochaines mises à jour de son OS.

Et ça, il y en a à qui ça ne plaît pas. De nombreuses critiques s’élèvent. En substance, les utilisateurs regrettent que le géant de la tech mise tout (ou presque) sur l’IA, alors qu’il ferait mieux de se concentrer sur des fonctions qui manquent « réellement » à Windows 11. Des développeurs ont entendu ces plaintes et l’un d’eux propose même un script censé supprimer toutes les fonctionnalités IA de Windows 11.

Ce script promet de supprimer toutes les fonctions IA de Windows 11

Microsoft écoute un tant soit peu ces critiques : un utilisateur de Reddit a découvert dans la dernière build Insider de Windows 11 qu’il sera possible de désactiver les actions IA afin qu’elles n’apparaissent plus dans le menu contextuel du clic droit dans l’Explorateur de fichiers. Un maigre répit face à l’avalanche de fonctions IA pressentie. Pour ceux qui déteste l’IA, c'est clairement insuffisant. Plusieurs scripts créés par des développeurs prétendent déjà retirer les composants IA de Windows 11, mais un petit nouveau se différencie particulièrement : RemoveWindowsAI.

On le doit au développeur zoicware sur GitHub. Il affirme que son script peut « supprimer TOUTES les fonctions IA pour améliorer l’expérience utilisateur, la confidentialité et la sécurité ». « Toutes » signifiant même celles cachées. Et selon lui, RemoveWindowsAI empêche également leur réinstallation en faisant croire à Windows qu’une version plus récente de ces éléments est déjà installée.

zoicware a dressé la liste des éléments IA pouvant être supprimés. On recense notamment Copilot, y compris dans Edge, Recall, l’IA dans Paint et dans la recherche des paramètres. Zoicware a publié la vidéo ci-dessous : elle explique comment utiliser son script, qui est récupérable sur GitHub.

Nos confrères de XDA Developers soulignent toutefois une incohérence dans les propos de zoicware : il admet qu’un simple script ne peut pas désactiver certaines fonctions IA, notamment celles sur les PC Copilot+. Et s’il a intégré une méthode de contournement, il reconnaît ne pas l’avoir testé sur un PC Copilot+.