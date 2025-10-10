Windows 11 : le nouveau menu Démarrer ne va pas tarder à arriver, il est aussi beau que pratique

Microsoft continue tranquillement ses tests du nouveau menu Démarrer de Windows 11, qui vient tout juste d'arriver sur la dernière build Canary. Pas encore disponible pour tout le monde donc, mais cette mise à jour indique que le déploiement se déroule correctement et qu'il ne devrait pas tarder à arriver dans un build standard du système d'exploitation.

Parmi les éléments de Windows 11 que Microsoft met le plus souvent à jour, on trouve sans aucun doute le menu Démarrer. Véritable pilier de l'expérience d'utilisation de Windows 11, il n'est pas étonnant de voir celui-ci bénéficier d'un soin tout particulier. Régulièrement, le menu Démarrer a donc droit à de petites optimisations et nouvelles fonctionnalités, voire parfois à des surprises que l'on ne s'attendait pas à voir arriver.

Le design du menu, en revanche, n'a que très peu changé depuis le lancement du système d'exploitation. C'est pourquoi la firme de Redmond pris tout le monde de court lorsque, en mai dernier, elle a présenté une refonte presque complète de ce dernier. À l'époque, celle-ci était uniquement disponible pour les utilisateurs du programme Insider, plus précisément dans les builds Dev et Beta. Autant dire qu'on a eu le temps de l'oublier depuis. Heureusement que Microsoft vient nous rafraîchir la mémoire.

Le nouveau menu Démarrer arriver bientôt pour tout le monde

En effet, le nouveau design du menu Démarrer vient de débarquer sans crier gare sur la dernière build Canary de Windows 11. Toujours exclusivement pour les membres du programme Insider donc, mais, conformément à la tradition, cette arrivée dans le canal Canary indique que le déploiement auprès du grand public approche à grands pas. Microsoft est probablement en train de régler les derniers détails et de s'assurer que tout fonctionne avant de sauter le pas.

Si vous aviez raté la nouvelle, rappelons que la principale nouveauté de ce menu repensé est l'ajout d'une section “Toutes les apps” proposant deux vues différentes : une vue Catégorie, qui organise intelligemment les applications dans des groupes thématiques, et la vue Grille, qui regroupe ces dernières selon leur première lettre. La mise à jour rend également le menu responsive, ce qui adaptera son affichage en fonction de la taille de votre écran. Enfin, il sera possible de consulter toutes les notifications de son smartphone en invoquant un panneau latéral d'un simple clic.